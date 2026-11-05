Сделката на Тръмп! Сериозен проблем с приемането на руския дизел в САЩ

Към 5 ноември 2026 г. има сериозен проблем с приемането на руския дизел в САЩ.

Според публикация на Reuters от 23 октомври първият танкер, Agioi Fanendes, е натоварил около 40 000 тона руски дизел в Приморск и е поел към Ню Йорк. Очакваната дата за пристигане е 7 ноември.

Още новини от Украйна

На 4 ноември Радио „Свободна Европа“ съобщава за осем танкера с над 300 000 тона руски дизел, които украинските власти следят като потенциално насочени към САЩ.Четири са под санкции на ЕС, Великобритания и Украйна.

Не е установен американски купувач или терминал за товара на Agioi Fanendes.

При танкера Taurus няма доказателства за разтоварване, въпреки че е бил близо до пристанището на Уилмингтън.

Има и още по-интересно развитие: според Financial Times от 4 ноември два от първите три танкера вече са променили курса си:

Talisman е отклонил към Средиземно море.

Leruo е променил дестинацията си към Бразилия. Agioi Fanendes продължава към Атлантическия бряг, но все още няма потвърдено пристанище за разтоварване.

Това е реален признак за затруднения при реализацията на сделката.

Губернатор на Ню Джърси, Майки Шери, демократ, бивш офицер от военноморските сили на САЩ изпраща на 02.11. официално писмо до пристанищните и терминалните оператори в Ню Джърси. Тя предупреждава операторите в Ню Джърси, че според нейната правна интерпретация приемането на горивото нарушава федералното законодателство и може да доведе до гражданска и наказателна отговорност.

Има ли юридически конфликт?

На 9 октомври 2026 г. обаче Министерството на финансите на САЩ чрез OFAC издава General License 135, която разрешава определени операции с руски дизел, включително внос в САЩ. Шерил оспорва законността на тази лицензия. Според нея администрацията не може с административен акт да заобиколи забрана, приета от Конгреса.

Следователно имаме сблъсък между:

изпълнителната власт на Тръмп, която разрешава вноса, губернатора на Ню Джърси, която предупреждава местните оператори за правните рискове, законодателство на Конгреса, което забранява вноса на руски петролни продукти.

Важно е да се отбележи, че това е правна позиция на губернатора, а не окончателно съдебно решение, че лицензията на OFAC е незаконна.

Действително има затруднение в опита на администрацията на Тръмп да реализира вноса на руски дизел. То не е просто резултат от политически протести, а съчетание от санкционни ограничения, правна несигурност, риск за операторите и липса на потвърдени купувачи и терминали.

Особено показателно е, че два танкера вече са сменили курса си, преди да се стигне до окончателно решение на съдебния спор.