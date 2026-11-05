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Сделката на Тръмп! Сериозен проблем с приемането на руския дизел в САЩ
  Тема: Украйна

Сделката на Тръмп! Сериозен проблем с приемането на руския дизел в САЩ

5 Ноември, 2026 09:13 1 835 30

  • сащ-
  • русия-
  • дизел-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • лукойл

Това е реален знак за затруднения при реализирането но сделката

Сделката на Тръмп! Сериозен проблем с приемането на руския дизел в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Към 5 ноември 2026 г. има сериозен проблем с приемането на руския дизел в САЩ.

Според публикация на Reuters от 23 октомври първият танкер, Agioi Fanendes, е натоварил около 40 000 тона руски дизел в Приморск и е поел към Ню Йорк. Очакваната дата за пристигане е 7 ноември.

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На 4 ноември Радио „Свободна Европа“ съобщава за осем танкера с над 300 000 тона руски дизел, които украинските власти следят като потенциално насочени към САЩ.Четири са под санкции на ЕС, Великобритания и Украйна.

Не е установен американски купувач или терминал за товара на Agioi Fanendes.
При танкера Taurus няма доказателства за разтоварване, въпреки че е бил близо до пристанището на Уилмингтън.

Има и още по-интересно развитие: според Financial Times от 4 ноември два от първите три танкера вече са променили курса си:
Talisman е отклонил към Средиземно море.
Leruo е променил дестинацията си към Бразилия. Agioi Fanendes продължава към Атлантическия бряг, но все още няма потвърдено пристанище за разтоварване.

Това е реален признак за затруднения при реализацията на сделката.

Губернатор на Ню Джърси, Майки Шери, демократ, бивш офицер от военноморските сили на САЩ изпраща на 02.11. официално писмо до пристанищните и терминалните оператори в Ню Джърси. Тя предупреждава операторите в Ню Джърси, че според нейната правна интерпретация приемането на горивото нарушава федералното законодателство и може да доведе до гражданска и наказателна отговорност.

Има ли юридически конфликт?

На 9 октомври 2026 г. обаче Министерството на финансите на САЩ чрез OFAC издава General License 135, която разрешава определени операции с руски дизел, включително внос в САЩ. Шерил оспорва законността на тази лицензия. Според нея администрацията не може с административен акт да заобиколи забрана, приета от Конгреса.
Следователно имаме сблъсък между:
изпълнителната власт на Тръмп, която разрешава вноса, губернатора на Ню Джърси, която предупреждава местните оператори за правните рискове, законодателство на Конгреса, което забранява вноса на руски петролни продукти.

Важно е да се отбележи, че това е правна позиция на губернатора, а не окончателно съдебно решение, че лицензията на OFAC е незаконна.

Действително има затруднение в опита на администрацията на Тръмп да реализира вноса на руски дизел. То не е просто резултат от политически протести, а съчетание от санкционни ограничения, правна несигурност, риск за операторите и липса на потвърдени купувачи и терминали.

Особено показателно е, че два танкера вече са сменили курса си, преди да се стигне до окончателно решение на съдебния спор.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дизелът

    20 4 Отговор
    е за Куба..

    Коментиран от #5, #23

    09:15 05.11.2026

  • 2 Демокрад

    13 24 Отговор
    Тръмп ще бъде изритан а ще бъде изритан защото приказва глупости. Ясно е че руския сорт бренд и настройките на руските рафинерии позволяват предимно производството на дизел Сащ са заляти с руски дизел който не им трябва почти нищо в Сащ не движи на дизел тотален млоу мник

    Коментиран от #19, #26, #27

    09:18 05.11.2026

  • 3 Няма сделка

    16 26 Отговор
    Няма край руският позор!

    09:18 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    10 13 Отговор

    До коментар #1 от "Дизелът":

    с кво ще платят ? с кубинки ли?

    Коментиран от #6, #7, #25

    09:19 05.11.2026

  • 6 не бързай да пишеш

    11 6 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    мисли малко преди това

    Коментиран от #10, #18

    09:21 05.11.2026

  • 7 Абе

    18 11 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    И перчема и бункерният станаха за смях пред цял свят.😄

    09:22 05.11.2026

  • 8 Голем смях

    13 14 Отговор
    В същото време в Петербург 40% от бензиностанциите затвориха.

    09:24 05.11.2026

  • 9 ами

    10 5 Отговор
    ха ха ха - откъде накъде ще внасят руско гориво и торове направо от русия - я бързо да си дигат цените и това е или да внасят украинско....посредниците от трети страни какво ще ядат

    09:25 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цялата работа на Тръмп и Путин е такава-

    9 9 Отговор
    много пара в свирката, много гюрултия и лозунги, а като се провали- тихо, никой а не чие , че пак се изложихме!

    09:32 05.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ХА ХА ХА ХА ХА

    10 7 Отговор
    Двамата диментирали дедушки си направиха ПР, но на Тръмп не му помогна. Няма Конгрес, няма и Сенат за него. Следва импийчмънт!

    Коментиран от #20

    09:37 05.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И ти

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "не бързай да пишеш":

    Кво измисли?

    09:38 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Отдавна съм го казал

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "ХА ХА ХА ХА ХА":

    Двамата водят спор за идиот номер едно на десетилетието.

    Коментиран от #22

    09:41 05.11.2026

  • 21 идиоти президенти

    5 5 Отговор
    русия и САЩ имат президенти идиоти, но във САЩ има Демокрация!

    09:44 05.11.2026

  • 22 АБВ

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Отдавна съм го казал":

    Добре е, че ти не спориш с тях. Със сигурност печелиш !

    Коментиран от #24

    09:45 05.11.2026

  • 23 за Куба сухари

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дизелът":

    В комунистическа Куба нямат пари за хляб....

    Коментиран от #29, #30

    09:46 05.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дон Корлеоне

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Със захарна тръстика.

    09:49 05.11.2026

  • 26 Демокрад

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Демокрад":

    Пардон Уралс

    09:49 05.11.2026

  • 27 Атина Паднала

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Демокрад":

    Всичко в Щатите е на дизел и колелета,камиони,ЖП влакове,автобуси,коли ама ти няма как да го знаеш,в Раднево нямата информация.

    Коментиран от #28

    09:50 05.11.2026

  • 28 Атин

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Паднала":

    В САЩ автомобили на дизел са 1%.
    😂😂😂😂😂

    09:54 05.11.2026

  • 29 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "за Куба сухари":

    А ти що пишеш на китайски комунистически компютър, направен с руски комунистически суровини ??

    09:54 05.11.2026

  • 30 но имат

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "за Куба сухари":

    хубав хляб..отличен климат и идеални условия за отглеждане селско стопански култури..

    09:55 05.11.2026