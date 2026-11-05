Сделката на Тръмп! Сериозен проблем с приемането на руския дизел в САЩ

Към 5 ноември 2026 г. има сериозен проблем с приемането на руския дизел в САЩ.
Според публикация на Reuters от 23 октомври първият танкер, Agioi Fanendes, е натоварил около 40 000 тона руски дизел в Приморск и е поел към Ню Йорк. Очакваната дата за пристигане е 7 ноември.
На 4 ноември Радио „Свободна Европа“ съобщава за осем танкера с над 300 000 тона руски дизел, които украинските власти следят като потенциално насочени към САЩ.Четири са под санкции на ЕС, Великобритания и Украйна.
Не е установен американски купувач или терминал за товара на Agioi Fanendes.
При танкера Taurus няма доказателства за разтоварване, въпреки че е бил близо до пристанището на Уилмингтън.
Има и още по-интересно развитие: според Financial Times от 4 ноември два от първите три танкера вече са променили курса си:
Talisman е отклонил към Средиземно море.
Leruo е променил дестинацията си към Бразилия. Agioi Fanendes продължава към Атлантическия бряг, но все още няма потвърдено пристанище за разтоварване.
Това е реален признак за затруднения при реализацията на сделката.
Губернатор на Ню Джърси, Майки Шери, демократ, бивш офицер от военноморските сили на САЩ изпраща на 02.11. официално писмо до пристанищните и терминалните оператори в Ню Джърси. Тя предупреждава операторите в Ню Джърси, че според нейната правна интерпретация приемането на горивото нарушава федералното законодателство и може да доведе до гражданска и наказателна отговорност.
Има ли юридически конфликт?
На 9 октомври 2026 г. обаче Министерството на финансите на САЩ чрез OFAC издава General License 135, която разрешава определени операции с руски дизел, включително внос в САЩ. Шерил оспорва законността на тази лицензия. Според нея администрацията не може с административен акт да заобиколи забрана, приета от Конгреса.
Следователно имаме сблъсък между:
изпълнителната власт на Тръмп, която разрешава вноса, губернатора на Ню Джърси, която предупреждава местните оператори за правните рискове, законодателство на Конгреса, което забранява вноса на руски петролни продукти.
Важно е да се отбележи, че това е правна позиция на губернатора, а не окончателно съдебно решение, че лицензията на OFAC е незаконна.
Действително има затруднение в опита на администрацията на Тръмп да реализира вноса на руски дизел. То не е просто резултат от политически протести, а съчетание от санкционни ограничения, правна несигурност, риск за операторите и липса на потвърдени купувачи и терминали.
Особено показателно е, че два танкера вече са сменили курса си, преди да се стигне до окончателно решение на съдебния спор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дизелът
Коментиран от #5, #23
09:15 05.11.2026
2 Демокрад
Коментиран от #19, #26, #27
09:18 05.11.2026
3 Няма сделка
09:18 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #1 от "Дизелът":с кво ще платят ? с кубинки ли?
Коментиран от #6, #7, #25
09:19 05.11.2026
6 не бързай да пишеш
До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":мисли малко преди това
Коментиран от #10, #18
09:21 05.11.2026
7 Абе
До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":И перчема и бункерният станаха за смях пред цял свят.😄
09:22 05.11.2026
8 Голем смях
09:24 05.11.2026
9 ами
09:25 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Цялата работа на Тръмп и Путин е такава-
09:32 05.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ХА ХА ХА ХА ХА
Коментиран от #20
09:37 05.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И ти
До коментар #6 от "не бързай да пишеш":Кво измисли?
09:38 05.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Отдавна съм го казал
До коментар #16 от "ХА ХА ХА ХА ХА":Двамата водят спор за идиот номер едно на десетилетието.
Коментиран от #22
09:41 05.11.2026
21 идиоти президенти
09:44 05.11.2026
22 АБВ
До коментар #20 от "Отдавна съм го казал":Добре е, че ти не спориш с тях. Със сигурност печелиш !
Коментиран от #24
09:45 05.11.2026
23 за Куба сухари
До коментар #1 от "Дизелът":В комунистическа Куба нямат пари за хляб....
Коментиран от #29, #30
09:46 05.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дон Корлеоне
До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":Със захарна тръстика.
09:49 05.11.2026
26 Демокрад
До коментар #2 от "Демокрад":Пардон Уралс
09:49 05.11.2026
27 Атина Паднала
До коментар #2 от "Демокрад":Всичко в Щатите е на дизел и колелета,камиони,ЖП влакове,автобуси,коли ама ти няма как да го знаеш,в Раднево нямата информация.
Коментиран от #28
09:50 05.11.2026
28 Атин
До коментар #27 от "Атина Паднала":В САЩ автомобили на дизел са 1%.
😂😂😂😂😂
09:54 05.11.2026
29 Хи хи
До коментар #23 от "за Куба сухари":А ти що пишеш на китайски комунистически компютър, направен с руски комунистически суровини ??
09:54 05.11.2026
30 но имат
До коментар #23 от "за Куба сухари":хубав хляб..отличен климат и идеални условия за отглеждане селско стопански култури..
09:55 05.11.2026