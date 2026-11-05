Серхио Гор отрече, че иска поста на Марко Рубио

Серхио Гор отхвърли съобщенията, че може да замени Марко Рубио като държавен секретар на САЩ или да заеме друга висока длъжност в администрацията на Доналд Тръмп. Белият дом също отрече да се подготвя подобно назначение.

Спекулациите бяха публикувани от The Washington Sun, който посочи Гор като потенциален наследник на Рубио. В публикацията се твърди, че името му се обсъжда и за началник на канцеларията на Белия дом, както и за заместник-държавен секретар на мястото на Крис Ландау.

Според изданието Рубио може да напусне поста си, за да започне подготовка за евентуална президентска кандидатура през 2028 или 2032 г. Рубио обаче не е обявявал публично намерение да се оттегля.

Гор: Рубио е незаменим

В изявление пред The Washington Sun Серхио Гор отхвърля твърденията за възможно свое преместване на по-висок пост.

„Тази история е пълна и тотална глупост. Държавният секретар Марко Рубио доказа, че е най-квалифицираният, най-успешният и най-великият държавен секретар в историята. Той е незаменим и мой близък приятел. Нямам никакъв интерес към друга длъжност“, заявява Гор.

Белият дом също е отхвърлил спекулациите, че Гор търси нова роля в администрацията. По информация на Moneycontrol американски представител е заявил, че посланикът не се интересува от друга длъжност.

Близък съюзник на Тръмп

Серхио Гор е посланик на САЩ в Индия и специален пратеник за Южна и Централна Азия. Той заема поста след работа като директор на Службата за президентски кадри в Белия дом, където участва в проверката и подбора на хиляди политически назначения.

Гор е близък политически съюзник на Доналд Тръмп и има директен достъп до президента. В миналото е работил около десетилетие на Капитолийския хълм, включително в екипа на сенатора от Кентъки Ранд Пол. Той е съосновател и на издателска компания, свързана с Доналд Тръмп-младши.

Асошиейтед прес съобщи през октомври, че Гор активно е подкрепял дипломатическата обиколка на Рубио в Централна Азия. Двамата работят заедно по разширяването на американските икономически и стратегически връзки с региона.

Към момента няма официално потвърждение за промяна на поста на държавния секретар или за предстоящо оттегляне на Марко Рубио.

Източници: news.bg, moneycontrol.com, apnews.com