Хакери са проникнали в Cloud One – основната облачна платформа на Военновъздушните сили на САЩ, която обслужва приложения за личен състав, логистика и военни операции. Пробивът е открит през последния месец по време на работа по модернизацията на системата. Установяването на неоторизирания достъп е довело до прекъсвания в работата на платформата.

Ройтерс съобщава, че не е установено кои са нападателите, какъв е пълният обхват на проникването и дали са били откраднати данни. Един от източниците, запознати със случая, обобщава значението на инцидента с думите: „Пробив тук е сериозен проблем.“

Киберкомандването на САЩ е привлечено за оценка на щетите. По данни на източниците са спрени усилията за прехвърляне на административни приложения към Cloud One. Блокирани са и актуализациите на приложенията, които вече работят в платформата, което ограничава възможността на служителите да прилагат софтуерни поправки. На част от потребителите са отнети административните права.

Какво поддържа Cloud One

Cloud One е създадена през 2017 г. като обща платформа за технологичните нужди на американските ВВС. Тя обединява ресурси на Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet и поддържа десетки приложения, свързани с управлението на личния състав, изплащането на възнаграждения, логистиката и техническата поддръжка.

Сред системите, свързани с платформата, е Cloud-Based Command and Control, която събира данни от радари за противовъздушна отбрана и други източници в Северна Америка. Друга система – Theater Integrated Combat Munitions System – проследява бомби и ракети в повече от 200 обекта на ВВС на САЩ по света.

Един от източниците твърди, че нападателите може да са използвали софтуерна уязвимост, за да достигнат до т.нар. контролен слой. Той го сравнява с универсално дистанционно управление, което на теория би могло да даде достъп до информация за оперативното състояние на военни самолети или движението на резервни части. Няма потвърждение, че подобни възможности действително са били използвани.

ВВС отказват подробности

Военновъздушните сили на САЩ заявиха пред Ройтерс, че не коментират сигурността, уязвимостите или оперативното състояние на конкретни мрежи и системи. Оттам посочват, че се предприемат мерки за защита на информацията, системите и оперативните способности на Министерството на военновъздушните сили.

Инцидентът се развива на фона на поредица от други наскоро разкрити кибератаки срещу американски държавни структури. Сред засегнатите са Федералното бюро за разследване, Пентагонът и Министерството на финансите. Засега няма публични данни, които да свързват отделните атаки или да показват кой стои зад проникването в Cloud One.

Източници: reuters.com, news.bg