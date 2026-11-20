Две руски ракети и предполагаем дрон паднаха на полска територия по време на мащабна нощна атака на Русия срещу Украйна. Полският премиер Доналд Туск заяви, че страната вероятно е станала мишена на умишлена провокация, извършена в момент, когато в Югоизточна Полша се провеждат европейски военни учения.

„Изглежда, че си имаме работа с умишлена провокация“, каза Туск. По думите му не изглежда случайно, че руските обекти са паднали в близост до района на ученията.

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Една от ракетите е идентифицирана като руска крилата ракета Х-101. Според данните, цитирани от Асошиейтед прес, тя е паднала на около 50 километра от границата с Украйна. Другата ракета е паднала на приблизително 35 километра от района на военните маневри, а обект, за който се предполага, че е дрон с реактивен двигател, се е разбил на около 30 километра от украинската граница.

Полските власти съобщиха, че няма данни за пострадали или материални щети. В небето са били вдигнати полски изтребители F-16 и шведски „Грипен“, а системите за въздушно наблюдение са останали в повишена готовност. Русия не е коментирала случая.

Ракетите са паднали близо до европейски учения

Европейски военнослужещи участват в двуседмично учение, започнало на 9 ноември в Югоизточна Полша. Маневрите са свързани с подготовката на евентуална мисия в Украйна след края на войната. Целта на планираната мисия би била да подпомогне стабилизирането на страната и възстановяването на украинските въоръжени сили.

В учението участват военнослужещи от няколко европейски държави, сред които Великобритания и Франция. То се провежда в момент, когато европейските правителства обсъждат гаранции за сигурността на Украйна и възможно разполагане на европейски сили след евентуално мирно споразумение.

НАТО: Сериозно нарушение на полското въздушно пространство

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи случилото се като „сериозно нарушение“ на полското въздушно пространство. „Ситуацията е опасна и е последица от продължаващата война на Русия срещу Украйна“, написа той.

Очаква се Рюте да посети Полша през уикенда. Случаят предизвика осъдителни реакции от европейски лидери. Британският министър-председател Анди Бърнам го определи като „напълно неприемливо“, а германското Министерство на външните работи го нарече пореден пример за руски провокации. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че инцидентът показва заплахата, която руската агресия представлява за Европа и трансатлантическата общност.

Нарушаването на полското въздушно пространство не означава автоматично задействане на член 5 от договора на НАТО. Той предвижда нападение срещу един съюзник да бъде разглеждано като нападение срещу всички, но прилагането му изисква политическо решение и съгласие на държавите членки. Полша може да поиска и консултации по член 4.

Мащабна руска атака срещу Украйна

Инцидентът в Полша е станал часове след мащабна руска атака срещу Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за най-малко осем загинали цивилни и повече от 20 ранени. По думите му Русия е изстреляла над 400 дрона и повече от 110 ракети, включително 27 балистични.

Руското Министерство на отбраната заяви, че ударите са били насочени срещу обекти, свързани с украинските въоръжени сили. Украйна съобщи за попадения по жилищни сгради и медицински обекти. На този фон британското военно разузнаване заяви, че не очаква Русия активно да търси война с НАТО, но предупреди за опасността от сериозна погрешна преценка.

Източници: bta.bg, apnews.com, polskieradio.pl