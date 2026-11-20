Руски дронове и „няколко малки ракети“ са попаднали в Полша по погрешка, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в кратък разговор с Fox News. Думите му се отнасят до нарушаването на полското въздушно пространство през нощта срещу 20 ноември.
„Путин е изпратил дронове и няколко съвсем малки ракети в Полша по погрешка“, каза Тръмп. Американският президент коментира и острата реакция на полския премиер Доналд Туск, който го разкритикува за приятелското му отношение към руския президент Владимир Путин.
На въпрос за публикацията на Туск Тръмп отговори: „Нищо не мога да направя.“ Полският премиер написа, че Бог трябва да пази страната му от „такива приятели“, след като Тръмп нарече Путин свой приятел по време на срещата им в Китай.
Полша говори за три руски обекта
Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че през нощта са засечени три обекта от руски произход. По предварителни данни два от тях са ракети, а третият е реактивен дрон. Един от обектите е идентифициран като крилата ракета Х-101, съобщи „Ройтерс“.
Проверки се извършват на три места - Нови Липовец, Молодич и Рудник над Санем. Американската агенция Асошиейтед прес съобщи, че ракетата е паднала на около 60 километра от украинската граница. Няма незабавни данни за пострадали хора или сериозни материални щети.
„Има нарушение на полското въздушно пространство и навлизане на обекти от Руската федерация“, каза Косиняк-Камиш. Според него съвпадението между инцидента и военните учения на съюзниците в югоизточната част на Полша не е случайно.
Туск: Вероятна е умишлена провокация
Премиерът Доналд Туск заяви, че няма съмнение за руския произход на обектите. „Изглежда, че си имаме работа с умишлена провокация“, каза той, цитиран от „Ройтерс“.
Инцидентът се случи на фона на мащабна руска въздушна атака срещу Украйна и на военни учения в Полша с участието на държави, подкрепящи Киев. По данни на Асошиейтед прес в ученията участват хиляди европейски военнослужещи, а целта им е подготовка за евентуална следвоенна мисия в Украйна.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи случая като „сериозно нарушение“ на полското въздушно пространство. Той се очаква да посети Полша в събота. Варшава заяви, че ще поиска допълнителна подкрепа от НАТО за охраната на източния фланг на алианса.
Така към момента има ясно разминаване между оценката на Тръмп, който говори за грешка, и позицията на полските власти, според които нарушаването на въздушното пространство може да е било съзнателно послание към Полша и нейните съюзници.
Източници: news.bg, investing.com, apnews.com
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