Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу Кримския мост е била седмият етап от продължителна военна операция, подготвяна и провеждана в продължение на няколко седмици от Службата за сигурност на Украйна и Генералния щаб на украинските въоръжени сили. Думите му са цитирани от УНИАН.

Според Зеленски ударът по моста не е бил изолирано нападение. Преди него украинските сили последователно са атакували руски системи за противовъздушна отбрана, радиолокационни станции, средства за радиоелектронна борба и други военни обекти, които са защитавали подходите към съоръжението.

Посочените оръжия

„Нашите воини поетапно унищожаваха системите за противовъздушна отбрана, радарите, средствата за радиоелектронна борба и други определени обекти по пътя към крайната цел“, заяви Зеленски.

Украинският президент изброи системите, използвани в отделните етапи на операцията. Сред тях са „Довбуш“, „Вендета“, Da Vinci, „Сичень“, MICH 2000, „Рута“, „Паляница“, Ан-197, FP-1 и FP-5 „Фламинго“. По думите му са били използвани и противокорабни ракети Р-360 „Нептун“.

Зеленски посочи, че при заключителния етап особено ефективни са били безпилотните апарати „Паляница“, които са поразили автомобилната част на Кримския мост. Железопътната част също е била атакувана, като за нея са били използвани ракети „Нептун“, дронове „Рута“ и FP-5 „Фламинго“.

По думите на украинския президент ракетите „Фламинго“, участвали в атаката, са запазили управлението си, а комуникационната връзка с тях е функционирала до последните секунди преди попаденията.

Зеленски не представи в изявлението си допълнителни данни за щетите по съоръжението или за продължителността на прекъсването на движението. Твърденията за използваните оръжия и резултатите от атаките не са независимо потвърдени в пълния им обем.

Източници: news.bg