Край на войната между Украйна и Русия до 1 януари 2027 г. би бил „истинско чудо“, заяви ръководителят на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов. Той коментира възможността за приключване на конфликта пред телевизионния канал „24“.

„Реалистично ли е? Зависи от много фактори. Ще работим за това, за да може евентуално да се случи. Макар че би било истинско чудо“, каза Буданов.

По думите му Киев продължава да работи за постигането на мирно споразумение, но срокът за приключване на войната остава зависим от редица условия. Украинската агенция УНИАН съобщи за изказването, като се позова на интервюто му пред „24 канал“.

Вашингтон търси споразумение преди началото на 2027 г.

Коментарът на Буданов идва на фона на съобщения в американски медии, че администрацията на президента Доналд Тръмп се стреми да постигне мирно споразумение между Украйна и Русия до началото на януари. Според тези публикации американската страна иска да ускори дипломатическите усилия преди новоизбраният Конгрес на САЩ да започне работа.

Причината е очакваната промяна в съотношението на силите във Вашингтон. След междинните избори през ноември демократите се очаква да поемат контрола върху двете камари на Конгреса. Американски медии съобщават, че екипът на Тръмп се опитва да постигне напредък по преговорите преди тази промяна. Подобен натиск е свързан с опасения в Киев и европейски столици, че краткият срок може да доведе до споразумение с големи отстъпки за Украйна.

Спор около американската подкрепа

Някои украински представители смятат, че ограниченията върху използването на американската сателитна система Starshield и забавянето на доставките на ракети за противовъздушните комплекси Patriot са част от натиска върху Киев да ускори мирните преговори.

Това твърдение няма независимо потвърждение. Starshield се използва за военни комуникации, а ракетите за Patriot са важни за противовъздушната защита на Украйна. Според информацията, цитирана от News.bg, не е потвърдено, че евентуалните ограничения или забавяния са предприети именно с цел да бъде принудена Украйна да приеме определени условия.

Доналд Тръмп нееднократно е заявявал, че според него Русия е готова да прекрати войната по дипломатически път. Американският президент е посочвал като пречка личната неприязън между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски.

Източници: news.bg, unian.ua, apnews.com