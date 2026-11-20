Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има „наистина голям шанс“ да бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната в Украйна след разговорите му с руския президент Владимир Путин. В същото време той подчерта, че не желае да обсъжда гаранции за сигурността на Украйна, преди да бъде договорено окончателно споразумение.

„Водим много добри разговори. Мисля, че има наистина голям шанс да успеем да постигнем споразумение“, каза Тръмп на пресконференция в Белия дом след обиколката си в Азия. По думите му Путин ясно е изразил желание войната между Русия и Украйна да приключи по дипломатически път.

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Тръмп заяви, че американските представители, които работят по преговорите, вършат добра работа, но задачата им е „много трудна“. Като една от причините за липсата на напредък той посочи отношенията между руския и украинския президент.

Разговорите с Путин и атаките срещу Украйна

„Проблемът е, че президентът Зеленски и президентът Путин изпитват огромна омраза един към друг, а това допълнително усложнява ситуацията“, каза Тръмп.

Американският президент се срещна с Путин в китайския град Шънджън в кулоарите на форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Тръмп разговаря и с китайския президент Си Дзинпин, като определи Путин като свой приятел.

Изявленията му бяха направени часове след като Русия извърши една от най-мащабните ракетни атаки и атаки с дронове срещу Украйна от началото на пълномащабната война. Според Ройтерс при ударите са били поразени обекти от електроенергийната инфраструктура, а осем души са загинали.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна започна през февруари 2022 г. В изявлението си Тръмп не посочи конкретна дата за нов кръг от преговори и не обяви постигнато споразумение.

Тръмп: Иран иска сделка, но не приемлива за САЩ

По отношение на Иран Тръмп заяви, че Техеран иска споразумение за прекратяване на войната, но не предлага условия, които са приемливи за него.

„Те искат да сключим сделка, но не искат да сключим сделка, която да е приемлива за мен“, каза американският президент пред журналисти.

Тръмп допълни, че САЩ искат „реално споразумение“, а не фиктивна договореност. Той не представи подробности за конкретните условия, които Вашингтон очаква от Иран, нито посочи срок за евентуално ново споразумение.

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че „има слухове“, че Иран е в процес на правене на мръсна бомба, допълвайки, че в такъв случай САЩ ще разберат и ще го предотвратят, предаде Ройтерс.

По-рано американският телевизионен канал Си Ен Ен съобщи, че според данни на американското разузнаване Иран може би се опитва да създаде мръсна бомба и да я взриви във Вашингтон.

Ройтерс не може да потвърди тази информация.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е сигурен дали премахването на ядрените оръжия изобщо някога "би могло да се случи". Той направи коментара си във връзка с отминалата среща на високо равнище с колегите си от Китай и Русия, другите две водещи ядрени сили в света, предаде Франс прес.

"Ако някой дойде и ви каже "Ще ви предложа сделка. Хайде да ги намалим наполовина", е трудно да кажете "Да", особено, когато сте във водеща позиция", посочи Тръмп пред репортери и добави, че светът много трудно ще се освободи от ядрените оръжия.

Източници: bta.bg, apnews.com