Тристранната среща между президентите на САЩ, Китай и Русия Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин в Шънджън продължи около 80 минути и приключи без публични изявления на лидерите. Разговорите се състояха в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

След края на срещата Тръмп напусна веднага вила „Цилинюан“ и се отправи към летището в Шънджън. Това беше безпрецедентен формат с участието на лидерите на САЩ, Китай и Русия.

Кремъл заяви, че атмосферата е била добра. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков каза, че Украйна не е била тема на разговорите.

Какво предвижда „Декларацията за мир“

Според китайската агенция Синхуа в подготвяната съвместна „Декларация за мир“ трите страни ще потвърдят, че „една ядрена война не може да бъде спечелена и никога не бива да бъде водена“. В документа се очаква да бъде подчертана и важността на стабилните енергийни потоци.

Предвижда се САЩ, Китай и Русия да увеличат производството и доставките на рафинирани петролни продукти. Според публикуваната информация лидерите възнамеряват да поддържат диалог за намаляване на ядрените заплахи и предотвратяване на разпространението на ядрените оръжия.

В дневния ред на декларацията е включено и поддържането на стратегическата стабилност и международната сигурност. Трите държави ще заявят още, че Международният наказателен съд и други подобни институции не могат да накърняват юрисдикцията на националните им държави.

Към края на срещата не бяха обявени подробности за конкретни договорености между тримата лидери. Не беше съобщено и кога точно ще бъде публикуван окончателният текст на съвместната декларация.

Източници: bta.bg, apnews.com