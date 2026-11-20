Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като отлични отношенията си с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин. По думите му срещата между тримата лидери е преминала в атмосфера на „страхотна енергия“.

Тръмп заяви на пресконференция, че разговорите са били посветени на ограничаването на разпространението на ядрените оръжия и на необходимостта от сътрудничество за намаляване на ядрената заплаха. Той представи темата като общ интерес за трите държави.

„Говорихме за необходимостта да си сътрудничим, за да спрем разпространението на тази ядрена заплаха по цялата ни планета“, заяви Тръмп.

Американският президент каза, че по време на срещата е било обсъдено и как да се гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие. Той използва остър език по адрес на иранското ръководство и подчерта позицията на Вашингтон, че Техеран не трябва да има такова оръжие.

„По-специално обсъдихме подробно как да гарантираме, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие. Те са луди. Няма да им позволим да имат ядрено оръжие“, каза Тръмп.

Срещата събра президентите на САЩ, Китай и Русия за разговори по въпроси, свързани с ядрената сигурност и международните отношения. Тръмп представи разговорите като знак за готовност за взаимодействие между трите големи сили, въпреки различията между тях.

По информация на Ройтерс американският президент е заявил и че постигането на споразумение за ограничаване на ядрените оръжия ще бъде трудно. Той обаче е посочил, че ще продължи да работи в тази посока.

Изказването за Иран поставя ядреното разпространение сред основните теми, които Вашингтон свързва с международната сигурност. От думите на Тръмп не става ясно да е обявено конкретно ново споразумение или непосредствена мярка по този въпрос.

Източници: bta.bg, investing.com