Президентът на Украйна Володимир Зеленски нарече руския президент Владимир Путин „убиец“ в интервю за CNN. Думите му бяха в отговор на изявленията на Доналд Тръмп, който по-рано определи Путин като свой „приятел“.

„За нас той е враг... за нас той е убиец“, заяви Зеленски. Той добави: „Мисля, че за повечето хора по света той е убиец, защото убива - впрочем, той убива всеки ден и всяка нощ.“

Украинският президент посочи, че Тръмп сам решава как да нарича руския лидер, но според него представянето на Путин като приятел означава, че върху него не се оказва достатъчен натиск.

Тръмп защити отношенията си с Путин

Американският президент нарече Путин свой приятел преди тристранната среща с руския лидер и китайския председател Си Дзинпин в Китай. Тръмп заяви, че двамата поддържат добри отношения от много години.

След новите руски атаки срещу Украйна той каза, че и Зеленски, и Путин искат да сложат край на войната. Тръмп допълни, че поддържането на отношения и с двамата е нещо положително, но не може да каже дали Путин е приятел и на Съединените щати.

Нови жертви при руски атаки

Руските удари продължиха и през нощта. При ракетни атаки и нападения с дронове срещу Кривий Рих са загинали двама души, а 52-ма са ранени. Сред загиналите е имало момче.

Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи и за 11 ранени в Харковска област и един пострадал в Ровно.

В петък при руски удари по мостове в Киев и железопътни гари в западната част на Украйна са загинали най-малко девет души. Зеленски определи атаката като най-мащабната за годината. По думите му тя е включвала 110 ракети, сред които 27 балистични, и над 400 дрона.

На този фон Полша съобщи, че руска крилата ракета е била сред трите обекта, нарушили въздушното пространство на страната в югоизточната ѝ част. Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че ракетата е паднала в селски район край Нови Липовец, на около 50 километра от границата с Украйна.

Източници: news.bg, transcripts.cnn.com