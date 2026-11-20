Съединените щати са изправени пред риск от ново частично спиране на работата на федералното правителство преди Коледа. Причината е липсата на agreement между републиканци и демократи за финансирането на институциите, както и спорът за средствата за войната с Иран и искането на президента Доналд Тръмп за допълнителни 350 милиарда долара за Пентагона, съобщава Ройтерс.

Временният бюджет изтича на 11 декември, което оставя на Конгреса около три седмици за постигане на компромис. Преговорите са затруднени и от предстоящата едноседмична ваканция за Деня на благодарността. Особено сложна е ситуацията в Сената, където за преодоляване на процедурните пречки са нужни 60 гласа от общо 100 сенатори.

Демократите спорят дали да блокират средствата за войната

Републиканци и демократи обсъждат временно финансиране на правителството до началото на следващата година. Тогава демократите се очаква да поемат контрола над двете камари на Конгреса след победата си на междинните избори през ноември.

Основното препятствие е свързано с войната с Иран. Демократите са разделени дали да настояват за ограничения върху използването на военна сила, дори ако това доведе до прекъсване на финансирането на федералните институции.

„Голямото препятствие е, че не искаме да финансираме войната, но не искаме и да спираме работата на правителството. Как да решим това? Това е гордиевият възел“, заяви сенаторът демократ от Върмонт Питър Уелч.

Сенаторът демократ от Колорадо Джон Хикънлупър заяви, че тежките последици за американските семейства от високите цени на енергията, предизвикани от войната, могат да оправдаят ново спиране на финансирането. Други демократи, сред които Роза Делауро, се противопоставят на подобен подход.

Спор и сред републиканците за парите за Пентагона

„Спирането на правителството няма да спре войната“, заяви Делауро.

Републиканците обвиняват демократите, че са готови да предизвикат четвъртото частично спиране на работата на правителството по време на втория президентски мандат на Тръмп. Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тун предупреди, че това би било „колосална грешка“ и лоша услуга за американските граждани.

Разногласия има и в самата Републиканска партия относно искането за допълнителните 350 милиарда долара. Законодателите не са постигнали съгласие средствата да бъдат приети чрез процедурата budget reconciliation, която позволява определени финансови законопроекти да минат в Сената с обикновено мнозинство.

Вместо това продължават двупартийните разговори по предложение за бюджет на отбраната от 1,1 трилиона долара. В него са включени 69 милиарда долара от допълнителното финансиране, поискано от Тръмп. Останалата сума може да бъде разглеждана чрез специалната бюджетна процедура.

Какво следва след 11 декември

Най-реалистичният компромис, обсъждан от законодателите, е да бъдат приети част от 12-те закона за бюджетните разходи за финансовата 2027 година, а за останалите федерални ведомства да бъде осигурено временно финансиране.

При липса на споразумение след 11 декември институциите без одобрен бюджет ще трябва да преустановят част от дейността си. Стотици хиляди държавни служители могат да бъдат изпратени в принудителен отпуск или да продължат да работят без своевременно изплащане на заплатите.

Източници: 1027wbow.com, news.bg