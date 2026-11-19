Движението по пътя от българо-турската граница към Одрин се осъществява в една лента заради ремонтни дейности по пътната настилка. Ограничението е в участъка между 20-ия и 39-ия километър, който води към околовръстния път на турския град.

„Движението се осъществява в една лента заради дейности по обновяване на пътната настилка“, е посочено в пътния бюлетин на Главната дирекция за пътищата на Турция. Информацията е предадена от Анадолската агенция и цитирана от Българската телеграфна агенция.

Пътният участък не е затворен изцяло, но преминаването е ограничено заради извършваните работи. На място движението се регулира в рамките на наличната лента, което може да забави пътуването към Одрин, особено при по-интензивен трафик.

В бюлетина са отбелязани и ремонтни и строителни дейности на други пътни участъци в Турция. За конкретния участък между границата и Одрин не е посочен срок за приключване на обновяването.