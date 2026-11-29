Снеговалежи, виелици и поледици усложниха обстановката по граничните пунктове между Турция и България. По високите места в района на Къркларели, известен в България и като Лозенград, е натрупал сняг, а при Дерекьой–Малко Търново и Кофчаз валежът е придружен от силен вятър.

Видимостта в граничния район е силно намалена. Екипи са изпратени да почистват снега и да обработват пътните настилки със сол и луга.

Обстановката остава усложнена, а водачите трябва да спазват указанията на пътната полиция, включително тези, които получават чрез мобилните си приложения.

Температурата в Къркларели е спаднала до минус 1 – минус 2 градуса по Целзий. Според прогнозите снеговалежите ще продължат с кратки прекъсвания през целия ден. Силни ветрове съпътстват валежите и на пункта Хамзабейли–Лесово край Одрин.

Интензивен трафик на изход за товарни автомобили

Последната публикувана справка на Главна дирекция „Гранична полиция“ към 06:00 часа показва интензивен трафик на изход за товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. Не е съобщено за преустановяване на пропускателната дейност през пунктовете към Турция.

В Одрин през предходния ден е валял пороен дъжд. Въпреки лошото време много български граждани са посетили съботния пазар в града, където обичайно пазаруват зеленчуци, плодове и текстилни стоки.