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Пороен дъжд парализира трафика в Истанбул

Пороен дъжд парализира трафика в Истанбул

27 Октомври, 2026 14:40 774 2

  • истанбул-
  • пороен дъжд-
  • наводнения-
  • трафик-
  • тузла и пендик

Наводнени са улици и подлези в Тузла и Пендик, а автомобили са останали блокирани във водата, движението в града е достигнало 80 процента натовареност

Пороен дъжд парализира трафика в Истанбул - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Проливен дъжд наводни части от Истанбул и предизвика сериозни затруднения за движението в сутрешните часове. Най-тежко е засегната азиатската част на града, където улици, булеварди и подлези са се превърнали във водни капани, а автомобили са останали блокирани.

Валежите са започнали да се усилват още през нощта след предупреждения на Турската метеорологична служба. В районите Тузла и Пендик са се образували големи количества вода, които са залели основни пътни артерии и са затруднили придвижването на хората към работните им места и училищата.

Затворен е участък от пътя между Тузла и Пендик

Заради натрупване на дъждовна вода е бил затворен участък от пътя Д-100 в посока от Тузла към Пендик, включително основното и локалното платно. Движението е пренасочено по улица „Айдънлъ“, съобщи Центърът за управление на транспорта към Истанбулската голяма община.

„Поради неблагоприятните метеорологични условия и наводненията пътят е затворен за движение“, се посочва в съобщението.

Мярката е довела до допълнително натоварване по обходния маршрут. В няколко района са се образували дълги колони, а придвижването по основни трасета е ставало бавно и на интервали.

Трафикът достигна 80 процента

По данни на Истанбулската голяма община общата натовареност на трафика в града е достигнала 80 процента. По азиатската страна показателят е бил 89 процента, а по европейската – 71 процента. Затруднения са отчетени по автомагистралите Д-100 и ТЕМ, както и по подходите към мостовете над Босфора.

Прогнозите предвиждат валежите да продължат през целия ден. В използваните източници няма потвърдени данни за жертви или пострадали вследствие на наводненията.

Източници: focus-news.net, turkiyetoday.com, haberistiklal.com


Турция
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  • 1 гост

    1 1 Отговор
    И това трябва ли да ни интересува ?!?!?

    Коментиран от #2

    14:51 27.10.2026

  • 2 ЗаКачков

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    След като коментирате значи се интересувате.

    15:39 27.10.2026

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