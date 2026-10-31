10 български туристи са ранени при катастрофа край Одрин

Десет български туристи са пострадали при катастрофа между туристически автобус и тир край Одрин. Автобусът е пътувал от Русе към Истанбул и около 01:30 часа се е ударил в тежкотоварния камион, който се е движел пред него. Инцидентът е станал на шестия километър от пътя Капъкуле – Одрин.

В автобуса е имало двама шофьори и 51 туристи с българско гражданство. След сигнала на място са изпратени екипи на полицията, жандармерията и Спешна помощ. Пострадалите са откарани за преглед в болница.

Първоначално е съобщено за 10 ранени. Повечето от тях са били прегледани и освободени, а двама са отказали лечение. По информация на Нова телевизия четирима пътници са останали в болница, като състоянието им не е тежко.

Причините за катастрофата все още се изясняват. Според местни медии автобусът се е блъснал в задната част на камиона, който е пътувал пред него.

Източници: news.bg, trafficnews.bg