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10 български туристи са ранени при катастрофа край Одрин

10 български туристи са ранени при катастрофа край Одрин

31 Октомври, 2026 09:13 889 14

  • одрин-
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  • турция-
  • автобус

Автобусът е пътувал от Русе за Истанбул и се е ударил в тир, четирима от пътниците са останали в болница, но състоянието им не е тежко

10 български туристи са ранени при катастрофа край Одрин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Десет български туристи са пострадали при катастрофа между туристически автобус и тир край Одрин. Автобусът е пътувал от Русе към Истанбул и около 01:30 часа се е ударил в тежкотоварния камион, който се е движел пред него. Инцидентът е станал на шестия километър от пътя Капъкуле – Одрин.

В автобуса е имало двама шофьори и 51 туристи с българско гражданство. След сигнала на място са изпратени екипи на полицията, жандармерията и Спешна помощ. Пострадалите са откарани за преглед в болница.

Първоначално е съобщено за 10 ранени. Повечето от тях са били прегледани и освободени, а двама са отказали лечение. По информация на Нова телевизия четирима пътници са останали в болница, като състоянието им не е тежко.

Причините за катастрофата все още се изясняват. Според местни медии автобусът се е блъснал в задната част на камиона, който е пътувал пред него.

Източници: news.bg, trafficnews.bg


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъжно

    5 6 Отговор
    Хората тръгнали малко алъш-вериж да направят, че у райската градина ще изпоизпукат от студ и глад, ама нямали късмет.

    Коментиран от #13

    09:18 31.10.2026

  • 2 адмирации за това

    8 2 Отговор
    браво за този абзац!!! “…в автобуса е имало двама шофьори и 51 туристи с българско гражданство…” доживях и аз да прочета правилно напиасно нещо време е да започнем да ги разделяме нещата има си българи има си и хора с българско гражданство!!!

    Коментиран от #3, #4, #5, #7

    09:20 31.10.2026

  • 3 Жоржета стресираща

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "адмирации за това":

    Еее човек да ви завиди
    На мечтите и въжделения във живота ви

    09:27 31.10.2026

  • 4 Нали българин !

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "адмирации за това":

    Прабългарите са полуномадски племена с комплексен етногенезис, оформили се чрез взаимовръзка между ираноезични (сарматски/алански), угро-фински и тюркски елементи.

    09:30 31.10.2026

  • 5 Вероятно и шофьорите

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "адмирации за това":

    ще са със "гражданство".

    09:32 31.10.2026

  • 6 Пловдив

    3 4 Отговор
    Който за пръв път ще ходи в Турция с кола - да знае, че там правилниците не важат. Буквално.

    Коментиран от #8

    09:34 31.10.2026

  • 7 Даже не смешно

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "адмирации за това":

    Чух израз на хора, които говорят български но не мислят на същия език "българин българин" или "български българин" . Става дума за етнически българин. Като се замисли човек...

    Коментиран от #11

    09:41 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Демократ

    3 1 Отговор
    Само бедняците пътуват с автобус

    09:45 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мисирска му работа

    1 0 Отговор
    Като няма тежки последици, какво ни занимавате с някаква катастрофа.

    Коментиран от #14

    09:59 31.10.2026

  • 13 д-р Рихтер

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тъжно":

    Не бе, отишли са да видят Източна Тракия преди потопа.

    10:07 31.10.2026

  • 14 Заради вас е

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мисирска му работа":

    Не ходете да си търсите белята на фи4ка си лэлина!

    10:08 31.10.2026

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