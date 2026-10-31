10 български туристи са ранени при катастрофа край Одрин

Десет български туристи са пострадали при катастрофа между туристически автобус и тир край Одрин. Автобусът е пътувал от Русе към Истанбул и около 01:30 часа се е ударил в тежкотоварния камион, който се е движел пред него. Инцидентът е станал на шестия километър от пътя Капъкуле – Одрин.
В автобуса е имало двама шофьори и 51 туристи с българско гражданство. След сигнала на място са изпратени екипи на полицията, жандармерията и Спешна помощ. Пострадалите са откарани за преглед в болница.
Първоначално е съобщено за 10 ранени. Повечето от тях са били прегледани и освободени, а двама са отказали лечение. По информация на Нова телевизия четирима пътници са останали в болница, като състоянието им не е тежко.
Причините за катастрофата все още се изясняват. Според местни медии автобусът се е блъснал в задната част на камиона, който е пътувал пред него.
Източници: news.bg, trafficnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъжно
Коментиран от #13
09:18 31.10.2026
2 адмирации за това
Коментиран от #3, #4, #5, #7
09:20 31.10.2026
3 Жоржета стресираща
До коментар #2 от "адмирации за това":Еее човек да ви завиди
На мечтите и въжделения във живота ви
09:27 31.10.2026
4 Нали българин !
До коментар #2 от "адмирации за това":Прабългарите са полуномадски племена с комплексен етногенезис, оформили се чрез взаимовръзка между ираноезични (сарматски/алански), угро-фински и тюркски елементи.
09:30 31.10.2026
5 Вероятно и шофьорите
До коментар #2 от "адмирации за това":ще са със "гражданство".
09:32 31.10.2026
6 Пловдив
Коментиран от #8
09:34 31.10.2026
7 Даже не смешно
До коментар #2 от "адмирации за това":Чух израз на хора, които говорят български но не мислят на същия език "българин българин" или "български българин" . Става дума за етнически българин. Като се замисли човек...
Коментиран от #11
09:41 31.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Демократ
09:45 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мисирска му работа
Коментиран от #14
09:59 31.10.2026
13 д-р Рихтер
До коментар #1 от "Тъжно":Не бе, отишли са да видят Източна Тракия преди потопа.
10:07 31.10.2026
14 Заради вас е
До коментар #12 от "Мисирска му работа":Не ходете да си търсите белята на фи4ка си лэлина!
10:08 31.10.2026