Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио като възможни кандидати на Републиканската партия за президентските избори през 2028 г.

В интервю за Fox News на 21 ноември Тръмп заяви, че републиканците разполагат с няколко силни претенденти. „Очевидно вицепрезидентът – Джей Ди, Марко също е един от най-добрите. Двамата вършат отлична работа“, каза президентът.

Тръмп добави, че Ванс и Рубио са много популярни, но предупреди, че бъдещата надпревара може да поднесе „някои изненади“. Изявлението не представлява официална подкрепа за единия от двамата, а посочва имената им сред възможните републикански кандидати.

Тръмп спомена и възможни кандидати на демократите

Говорейки за Демократическата партия, президентът изрази учудване, че сред обсъжданите имена е бившият вицепрезидент Камала Харис. Той спомена и представителя в Камарата на представителите Александрия Окасио-Кортес.

Тръмп допусна, че демократите могат да издигнат и човек, „за когото никой не е чувал преди“. Така той остави отворена възможността партийното поле да се промени значително до началото на кампанията.

Ванс и Рубио вече са свързвани с изборите през 2028 г.

Имената на Джей Ди Ванс и Марко Рубио от месеци се обсъждат като възможни наследници на Тръмп в Републиканската партия. През май 2026 г. президентът определи двамата като идеален екип и потенциални кандидати за изборите.

През ноември обаче Тръмп заяви, че все още не е обсъждал президентската надпревара със своите съветници. Към момента няма официално обявена кандидатура нито от Ванс, нито от Рубио, а окончателният състав на партийните претенденти ще се изяснява на по-късен етап.

Източници: focus-news.net