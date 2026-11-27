Полша подписа петгодишен договор с американската технологична компания Palantir на стойност около 300 млн. долара. Споразумението предвижда внедряването на системата Maven за анализ на военни данни и подпомагане на решенията на командирите.

Договорът беше подписан във Варшава от полското Министерство на отбраната и Palantir Technologies Poland. Системата ще обединява данни от различни източници, ще подпомага изграждането на обща картина на обстановката и ще предлага варианти за действие на военните ръководители.

Варшава: Данните остават под полски контрол

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш защити решението за закупуване на технологията, която вече се използва от Украйна и НАТО.

„Би било глупаво и погрешно да не я използваме“, заяви Косиняк-Камиш.

По думите му технологията на Palantir е помогнала на Украйна да поддържа отбранителните си способности във войната с Русия. Министърът увери, че чувствителната информация ще остане под контрола на полската армия.

„Всички ключове, сървъри и информация са - и ще останат - изключително във владение на полските въоръжени сили“, каза Косиняк-Камиш.

Полското Министерство на отбраната посочи, че данните ще се обработват в затворена военна инфраструктура. Според ведомството Palantir няма да разполага с достъп до ключовете за криптиране или до системата от разстояние, а достъпът ще се определя от полските въоръжени сили.

Сделката идва на фона на спорове за зависимостта от САЩ

Palantir представи Maven като система за следващото поколение военни операции с изкуствен интелект. Софтуерът може да подпомага логистиката, разпознаването на заплахи, анализа на разузнавателна информация и идентифицирането на цели. Решенията за действията обаче остават отговорност на упълномощените военни ръководители.

Сделката беше подписана, след като през октомври 2025 г. Полша и Palantir сключиха писмо за намерение за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, информационните технологии и киберсигурността. Преди подписването на договора полското Министерство на отбраната проведе тестове и учения с участието на инженери на компанията.

Изборът на американски доставчик предизвика критики във Варшава. Полският омбудсман поиска от Министерството на отбраната разяснения за защитата на данните, достъпа до информацията и възможността за автоматизирана обработка. По темата бяха организирани и протести, при които бяха поставени въпроси за технологичната независимост на страната.

Полша разработва и собствени алтернативи

Военните ведомства на Дания, Финландия, Италия, Нидерландия, Испания и Швеция вече използват софтуер на Palantir, макар че не всички прилагат системата Maven. Паралелно с това няколко европейски държави търсят начини да ограничат зависимостта си от американски технологии в отбраната.

Нидерландската армия заяви, че иска европейска алтернатива до 2028 г., а Франция и Германия се договориха да проучат разработването на собствен отбранителен софтуер. Полското Министерство на отбраната също развива системите AIRON и NEFRYT, които в бъдеще могат да заменят инструментите на Palantir.

Косиняк-Камиш заяви, че Полша би избрала местен доставчик, ако той предлага технологии със съпоставими възможности. Петгодишният договор с Palantir оставя на Варшава време да развие собствена алтернатива, но към подписването на споразумението Maven е избран като готовото решение за използване във въоръжените сили.

Източници: news.bg, uk.marketscreener.com, qz.com