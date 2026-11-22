ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако си мислите, че само зет Кушнер ги умее тези номера да си метка милиони и милиарди през арабски шейхове и московски "приятели" за "полза (тръмповата) рода", или че китайската връзка в Силициевата долина се изчерпва само с няколко уж любовни истории с дъх на тофу и мачкани чаршафи, както и падението (капитализацията) на Nvidia през последната седмица означава, че не пазарувате в Кауфланд, мислите дроновете в Черно море за марсиански и вярвате в силата на българските магистрали (или магистрати, все тая).

То това е почти като заклинание, което трябва да изпратите на себе си и 50 души като спам. Споко, няма да се занимаваме с това. Само ще проследим китайската дигитална следа в житието и битието на текущата американска администрация и какво бръмчат сървърите в дейта центровете по въпроса GPU-тата на Nvidia.

Както казах в предната статия, смазващата победа на Демократическата партия на междинните избори на 4 ноември постави Доналд Тръмп пред сериозно политическо предизвикателство. А изкуственият интелект - пред предстоящи регулации. Елизабет Уорън вече точи... разпоредбите.

Мъск повишава приема на кетамин, Лори Хуанг прибра нейния палавник с коженото яке у дома на спявка, а Клод, пардон, Aнтропик почват капитализация на техните си отворени изкуствени интелекти. И китайците, другите китайци, не Алис Хуанг и силициевите девойки, се ослушват и вземат мерки.

С поемането на контрола от демократите над двете камари на Конгреса, оставащите две години от Тръмповия президентски мандат ще се развиват тегаво в много по-враждебна политическа среда, а може даже да се посъкратят, ако е необходимо. Ей го - вице Ванс вече се отрече от шефа за Иран - за всеки случай де. Каквото направил с изпълнителни заповеди досега - направил - законодателната му програма ще срещне съпротива и Стивън Милър като домакинка на Белия дом няма да му помогне, ама хич.

Администрацията му ще бъде обект на засилени разследвания, а политическите му опоненти ще разполагат със значително по-голяма власт да изискват отговори. И тук тези "питащи" ще имат няколко възможности, но една област заслужава особено внимание като уязвимост на Тръмп - криптовалутите.

Загуби се наша Ружа Игнатова, за да си направи едно Мар-е-лаго фейс и да му оправи бакиите с крипто. Ще трябва да си се оправя сам. А това, което прави тази история особено забележителна, е, че (пак) китайците, но този път двама китайски криптомилиардери може би играят централна роля в създаването на тази уязвимост.

Казах ви, че момците-китайци вече заемат "правилната позиция" - свидетели, ама не на МАГА-Йехова, а може би на питането на Елизабет Уорън. Имената им са Джъстин Сун и Чонг Понджа, по-известен като CZ, основателят на Binance.

Единият вече е въвлечен в съдебен спор с криптобизнеса на семейството на Тръмп. Другият получи пълно президентско помилване от Тръмп, но неговите бизнес дела са свързани с големи финансови транзакции, в които участват компаниите на семейството на Тръмп и чуждестранни инвеститори.

Нека започнем с Джъстин Сун. Сун е добре познато име в международната криптовалутна индустрия. Той е основател на мрежата "Trong Blockchain" и си е изградил репутация с агресивни бизнес тактики, публичност и политически връзки.

Когато Тръмп спечели президентските избори през 2024 г., Сун бързо разпозна възможността. През ноември 2024 г., малко след победата на Тръмп, той обяви инвестиция от 30 милиона долара в "World Liberty Financial" - криптовалутния стартъп, създаден от членове на семейство Тръмп. Това не беше обикновена инвестиция в публично търгуваното дружество. "World Liberty Financial" беше семейна компания, свързана с криптовалутите, а един от най-ценните ѝ активи беше връзката ѝ с бъдещия президент на Съединените щати.

Сун закупи токени на "World Liberty". Тези покупки осигуриха финансирането на проекта, въпреки че притежаването на токени не му даваше автоматично същите права като на обикновен акционер в дружеството. А след като Тръмп влезе в Овалния кабинет, Сун увеличи инвестицията си до 45 милиона долара. "World Liberty" го призна за ключов инвеститор и го назначи за съветник. А едновременно Барън Тръмп е съосновател в криптовалутния проект на семейството.

И става още по-тясно свързан с бизнеса, който тати планира (или планираше) да направи ново завоевание на родата. И администрацията във Вашингтон стана бая по-благосклонна спрямо сектора на криптовалутите. Що ли - само дето мъчиха нашето момиче Ружа преди години - виж ги сега какви са криптофенове. То, като се намесят китайците, и винаги така става.

Китайците обаче имат способността да надушват посоката на вятъра отдалече - само като им погледнеш навигацията и ще ти стане ясно. Този Сун си е точна илюстрация на тези способности. През мандата на Байдън Комисията за ценни книжа и борси (SEC) беше завела съдебен иск срещу Сун, в който го обвиняваше в нарушения на законодателството за ценните книжа. Обвиненията включваха нерегистрирано предлагане и продажба на криптоактиви, както и предполагаема манипулация на търговската дейност.

След като Тръмп се върна в Белия дом, правната обстановка се промени. Така де, големият финансов манипулатор и откровен измамник като президент нямаше как да не разбута и тези регулации. През март 2026 г. Комисията за ценни книжа и борси (SEC) постигна споразумение, засягащо Сун и неговите компании.

"Ранбери" - една от неговите компании - се съгласи да плати гражданска глоба в размер на 10 милиона долара. Останалите искове срещу Сун и други свързани с него юридически лица бяха отхвърлени, без да се признава наличието на нарушение. По този начин един от основните правни проблеми, тежащи над Сун, беше решен. Човек би очаквал майстора на крипто Сун да остане благодарен на администрацията на Тръмп и да продължи да подкрепя семейния бизнес на президента, но се случи нещо неочаквано. През април 2026 г. Сун промени позицията си и заведе дело срещу "World Liberty Financial". Номерата на китаеца?

Според исковата му молба "World Liberty" беше замразила неговите токени и му беше попречила да ги прехвърля или продава. Сун твърдеше, че компанията е ограничила неправомерно активите му и е нарушила споразуменията, уреждащи инвестицията му. От своя страна, "World Liberty" твърдеше, че разполага с договорни основания да ограничи токените.

За да разберете защо спорът стана толкова сериозен, имайте предвид, че Сун не беше някой дребен инвеститор, притежаващ токени на стойност няколко хиляди, с който могат да преметат пода. Той беше един от най-големите ранни инвеститори в проекта, вложил в него 45 милиона долара. Ако изведнъж беше продал голямо количество токени, пазарната цена можеше да спадне, което щеше да навреди на другите притежатели и да нанесе щети на финансовите интереси на проекта.

Поради това "World Liberty" се позова на договорни разпоредби, които, според нея, ѝ позволяваха да ограничава преводите при определени обстоятелства. От гледна точка на компанията ставаше въпрос за защита на бизнеса. От гледна точка на Сун, той беше инвестирал десетки милиони долари и очакваше да запази договорните си права. Ако компанията можеше да замразява активите му, когато пожелае, какъв смисъл имаше да притежава токените? Така де, за едни пари става въпрос тук, а китайците имат нюх към парите.

За разлика от романтиката, която съсипа капитализацията на Nvidia последните седмици, преди месеци отношенията с китаеца и семейство Тръмп явно се бяха разпаднали. И нямаше какво да им помогне. "World Liberty" не се ограничи просто да освободи токените. Вместо това двете страни започнаха да спорят как и къде трябва да бъде разрешен спорът. И тук историята става много по-интересна, нищо че няма дъх на мачкани чаршафи, а само на сусамово масло и тофу.

Първоначално "World Liberty" изтъкна, че спорът по същество представлява търговско несъгласие, което следва да бъде разрешено чрез частен арбитраж, а не изцяло в публична съдебна зала. За компания, свързана със семейството на президента, разликата между частния арбитраж и публичното съдебно производство може да бъде значителна. Особено когато патриархът дядо Доналд е и президент. Което изисква всичко все пак да минава и през конгреса - нищо, че до 4 ноември Конгресът бе сляп и глух и за Тръмповите дела.

Сун, разбира се, се противопостави на идеята целият спор да бъде отнесен към арбитраж. Той искаше съдът да запази юрисдикцията си върху въпроси, които не могат просто така да бъдат решени чрез частна процедура. Дали Сун е предвиждал, че изслушванията пред конгреса ще се възстановят пак? В крайна сметка съдията разреши част от спора да бъде разгледан чрез арбитраж, като остави другите въпроси за разглеждане в съда. Това означаваше, че "World Liberty" не можеше да извади целия спор от публичното внимание.

Тогава "World Liberty" опита друг правен подход. Тя оспори юрисдикцията на федералния съд. Аргументът му се отнасяше до гражданството и собствеността на дружествата, участващи в спора, включително въпроси относно чуждестранното участие и връзките с инвеститори в ОАЕ. Ти да видиш съвпадение, с телефонните комуникации на зет Кушнер и неговите парични преводи из Близкия изток, излезли наскоро с любезното съдействие на датското разузнаване, където ги занесе предал се руски шпионин, борещ се за по-голяма заплата. Не е само при китайците този синдром за печалба. А Тръмпови твърдят, че при тях бил вроден.

Това беше моментът, в който делото започна да излиза извън рамките на спора за замразените криптовалутни токени. Самата структура на собствеността на "World Liberty" се превърна в проблем и Джъстин Сун се възползва от това. На 3 ноември, в същия ден, в който американците гласуваха на междинните избори, правният екип на Сун подаде молба за налагане на санкции срещу "World Liberty Financial" и нейните адвокати. Тихо, спокойно и с перспектива.

И това ни води до една от най-деликатните пресечни точки в крипто-историята - Обединените арабски емирства. През февруари 2026 г. вестник "Вашингтон Пост" съобщи, че инвестиционен фонд, подкрепян от Шейх Тахнун бин Зайед Ал Нахаян - съветник по националната сигурност на ОАЕ и член на управляващото кралско семейство - е придобил 49% дял в "World Liberty Financial" за приблизително половин милиард долара.

Чуждестранен инвеститор, имащ тесни връзки с правителството на голяма страна от Близкия изток, е придобил близо половината от компания за криптовалути, свързана със семейството на американския президент. Шейх Такнунг не е просто обикновен частен бизнесмен. Той заема влиятелна длъжност в правителството на ОАЕ и има широки връзки със стратегическите и финансовите интереси на страната.

Сега, поради съдебния иск на Сун, собствеността се превърна в предмет на активен правен спор и обществеността ще може да проследи нещата, за които Тръмп със сигурност ще твърди "лъжа на радикалните леви лунатици", или "не съм знаел". Зависи кое ще е по-удобно. Така искането на Сун от 3-ти ноември може да се окаже камъче, обръщащо колата.

Ако съдът изисква допълнително разкриване на информация, това може да включва съответната кореспонденция и финансови документи. А колкото и да не знае Тръмп, да не си спомня или да псува журналистите, то датското разузнаване обяви част от информацията, така де, забравил човекът-президент, ама написаното остава. Дори и това на екрана на мобилен телефон.

Дали искът на Сун с публичното изнасяне на тези информации е с намерение да се помогне на демократите, е друг въпрос. Няма установени доказателства, че той координира действията си с политиците от Демократическата партия, но от политическа гледна точка неговата правна стратегия създава възможност за опонентите на Тръмп да проучат именно онези финансови връзки, които ги интересуват. И тук вече трябва да направим връзка с другия китаец в крипто-историята - казах ви, че са двама.

Шефът на Binance e вторият китаец в крипто-историята. Това е Чонг Понджа, по-известен като CZ. Положението на CZ е особено сложно, тъй като за разлика от Сун, той е извлякъл пряка полза от намесата на Тръмп. Да ви припомня, че през ноември 2023 г. "Binance" постигна мащабно споразумение с американските власти.

Компанията призна, че не е успяла да създаде и поддържа ефективна програма за борба с изпирането на пари. Процедурите ѝ за идентификация на клиентите и за наблюдение на транзакциите са били недостатъчни, а освен това тя е обработвала транзакции, свързани с юрисдикции, подложени на санкции.

Binance се съгласи да заплати около 4,3 милиарда долара под формата на глоби и други финансови задължения. CZ лично подаде оставка като главен изпълнителен директор на Binance, съгласи се да заплати наказателна глоба в размер на 50 милиона долара и излежа ефективно 4 месеца във федерален затвор през 2024 г. Нещо, което не се случи нито на Сун, нито на Мата Хари от "Тему", нито даже на Дженсън Хуанг засега. Забележете.

Но това беше сериозен случай. CZ се призна за виновен по федерално престъпление и излежа присъдата си. След това "Лагерът на Тръмп" се завърна в Белия дом на 21 октомври 2025 г. (краят на преходния екип на Байдън) и Тръмп предостави на CZ пълно президентско помилване. Белият дом защити решението, като изтъкна, че CZ е бил несправедливо превърнат в мишена от администрацията на Байдън като част от нейната кампания срещу криптовалутната индустрия.

CZ публично благодари на Тръмп и изрази готовността си да помогне САЩ да се превърнат в световен център на криптовалутите. А колко пари са били преведени на Тръмп по липса на бална зала към този момент за това помилване и до ден днешен не е изяснено още.

Но че голяма пара, крипто и друга, се понесе по тези сделки си е доказуем факт. И то в две направления. Именно тук историята на CZ се свързва пряко с инвеститора от ОАЕ, за когото говорихме преди малко във връзка със сънародника му Сун. Спомнете си инвестиционната мрежа от ОАЕ, свързана с придобиването на 49% дял в "World Liberty Financial". Същата тази мрежа е свързана и с голяма сделка на Binance.

През май 2025 г. инвестиционната компания MGX, базирана в Абу Даби, обяви инвестиция от 2 милиарда долара в "Binance". Но имаше нещо необичайно в начина, по който беше структурирана сделката. Инвестицията беше уредена чрез USD1 - стабилната монета, емитирана от "World Liberty Financial". Ставаше дума за сделка на стойност няколко милиарда долара, в която участваха трима големи финансови играчи - MGX, "Binance" и "World Liberty Financial".

Финансовите последици са от значение. Когато голям инвеститор използва стабилна монета, емитирана от "World Liberty", това може да увеличи обращението и търговското значение на тази стабилна монета. С други думи, транзакция, в която участват "Binance" и инвестиционна компания от ОАЕ, би могла да донесе полза и на бизнес с криптовалути, свързан със семейството на Тръмп.

Ето защо сенаторите от Демократическата партия, сред които Елизабет Уорън и Джеф Маклей, потърсиха информация за транзакцията и обстоятелствата, свързани с използването на USD1. Те искаха да разберат кой е предложил използването на стабилната монета, как е била договорена транзакцията, дали е имало комуникация, в която са участвали "World Liberty" или сътрудници на Тръмп, и дали са били сключени специални споразумения. А след 4 януари със сигурност ще разберат, помнете ми думата.

Но нали Тръмп разбра, че е за последен мандат и идва отдалече на политическия трон на САЩ, дивотиите с крипто няма начин да се ограничат само с това, което посочих по-горе. През февруари 2026 г. се появиха съобщения, според които криптовалута на стойност около 1,7 милиарда долара е била прехвърлена чрез сметки и посредници, свързани с "Binance", към субекти, свързани с Иран и организации, подкрепяни от Иран, включително движението на хутите в Йемен.

Според информация, цитирана от американски законодатели, вътрешните инспектори по съответствие на "Binance" са установили подозрителни транзакции, в които са участвали посреднически компании, включително "Haxa Whale" и "Bless Trust". Тези твърдения са особено сериозни, тъй като "Binance" вече се беше ангажирала като част от споразумението си от 2023 г. да укрепи системата си за борба с изпирането на пари и спазване на санкциите.

Е, укрепила я е - ама в обратна посока. За каквото и да си говорим, все едни санкции нарушаваме накрая, особено ако сме с МАГА, Тръмп и техно-брадърите на Силициевата долина. Спомнете си, че "Антропик", за когото споменах в предишната си статия, се опъна да даде свободния си изкуствен интелект за войната срещу Иран. Защото видите ли, паралелно с това "Binance" прехвърлял крипто към свързани с Иран организации.

За да стане още по международно навързано, миналата седмица, докато се развяваше скандалът с Nvidia, севернокорейски хакери успяха да хакнат и откраднат 6 милиарда долара в крипто от "Binance", да си ги откраднат така, за здраве, не да вземат на заем. Ми като го могат, а може да е и по китайска молба.

Щото Китай дава заеми в милиарди в крипто на Русия, пряко или чрез посредници от Северна Корея (включително и хакерите ѝ), но не Китай, а "Binance" е свързан със семейство Тръмп - поне засега. А GPU-тата на Nvidia са пътували все пак към Китай също въпреки санкциите, а това е важно за крипто-валутите, не ли?

Сега стигаме до най-неудобната част за Тръмп. Основателят на "Binance" е бил помилван от Тръмп. "Binance" е осъществила инвестиционна сделка на стойност 2 милиарда долара, като е използвала стабилна монета, свързана със семейството на Тръмп. Инвестиционната мрежа, подкрепяна от ОАЕ, която стои зад тази сделка, също има значителен финансов интерес в "World Liberty Financial", а "Binance" е обект на сериозни обвинения, свързани с транзакции, отнасящи се до Иран.

Демократите не е необходимо да доказват, че Тръмп лично е наредил на "Binance" да обработва транзакции, свързани с Иран. Те могат да започнат с разглеждане на обстоятелствата около помилването на CZ, финансовите връзки между "Binance" и "World Liberty", участващите чуждестранни инвеститори, както и това, което администрацията е знаела за предполагаемите проблеми със спазването на нормативните изисквания. Това са естествени теми за изслушвания и разследвания в конгреса.

Възможно е CZ да няма намерение да навреди на Тръмп. Всъщност той вероятно счита помилването за една от най-големите победи в кариерата си, но хората могат да създадат сериозни политически проблеми на своите съюзници, без да имат такова намерение.

Единият китаец в нашата история се обръща срещу Тръмп, а другият е свързан с Тръмп чрез връзка, която самият Тръмп е помогнал да се запази. И все пак и двете истории водят към едно и също място: "World Liberty Financial" и потенциалния конфликт между публичните задължения на Тръмп и частните финансови интереси на семейството му.

Та да си дойдем на въпроса само зет Кушнер ли ги умее тези номера за полза на Тръмповото семейство да метка пари през Москва, арабски емирства и къде ли не? Щом има пари, по-явната връзка е винаги с китайски характеристики, и след романтиката при свалянето шефа на Nvidia (точно преди гостито в Шенжен), ни очаква не толкова романтична, но особено динамична китайска криптодрама, която вероятно ще гледаме публично от 4 януари догодина по нашите екрани, с любезното затопляне на GPU от да видим кой след 18-ти този месец, с дъх на китайско тофу, позлатено от някой от Тръмп родата и един президент, който ще се кълне в деменцията си до края на мандата си - когато и да настъпи той.

Запомнете - само Тръмп има имунитет в цялата тази история, китайците затова обърнаха посоката овреме, а другите от Тръмповците, МАГА и който още е бъркал в крипто-меда, да се спасяват, ако могат.

Между другото, Василев и Пулев приключиха ли дигиталната трансформация с китайски характеристики - ще възкресят ли наша Ружа по въпросите на крипто-валутите и отвориха ли сметки в крипто на Радев, Костадинов, президентката, Маяма и останалите сигурни, че дроновете, пиратстващи в Черно море, са марсиански?

Така де, примерът на Тръмповци и МАГА е пътеводна светлина за тях. Или няма достатъчен интерес от китайците да им помагат в тази работа? Вземайте пуканките и да гледаме предстоящия сериал.

Източник: news.bg