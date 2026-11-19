Тристранната среща между американския президент Доналд Тръмп, китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин в Шънджън е в центъра на коментарите на британския и френския печат. Разговорите идват след поредица от двустранни срещи между тримата лидери в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

В редакционна статия „Файненшъл таймс“ пише, че Путин от повече от десетилетие се стреми към „нова Ялта“ – препратка към конференцията от 1945 г., на която Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил и Йосиф Сталин очертават следвоенното устройство на Европа.

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Според британското издание обаче днешната ситуация е коренно различна. Ялтенската среща се провежда след края на Втората световна война и формализира съотношение на силите, наложено на място. Сега Русия води война срещу Украйна, а руските сили контролират около една пета от украинската територия.

Москва поставя отново въпроса за европейската сигурност

„Файненшъл таймс“ отбелязва, че Путин не се намира в позиция, която да му дава военна или дипломатическа легитимност да налага условия на Европа. Въпреки това включването му в срещата може да бъде възприето като награда за агресията срещу Украйна.

Руският президент отново настоява прекрояването на европейската архитектура на сигурността според руските условия да бъде част от евентуално споразумение за войната. Сред исканията е силите на НАТО да се върнат към границите отпреди 1997 г.

Руският преговарящ Владимир Медински е определил целта на разговорите като „нова, модерна Ялта и Потсдам“. Британското издание посочва, че подобен подход би могъл да насърчи идеята, че великите сили могат да договарят съдбата на по-малките държави и да приемат сфери на влияние за основа на международния ред.

Контрапунктът на Европа

В същия ден в Берлин се очаква да се събере „Коалицията на желаещите“ – 35 държави, които подкрепят Украйна. „Файненшъл таймс“ посочва и подготвян от Европейския съюз заем от 45 млрд. евро за финансовите нужди на Киев през 2027 г., като се очаква участие и на други партньори, сред които Обединеното кралство и Япония.

Френският „Монд“ поставя акцент върху отсъстващите от срещата. В заглавието на коментара си изданието посочва, че тяхното мнение може да има същото значение като това на присъстващите, когато става дума за бъдещето на световния ред.

„Монд“ цитира бившия министър на отбраната на САЩ Джеймс Матис, който казва: „Никоя война не е приключила, докато врагът не заяви, че е приключила. Можем да си мислим, че е приключила, но всъщност врагът има последната дума.“

Коментарите на двете издания показват различни акценти, но общо предупреждение: срещата в Шънджън може да има значение не само за отношенията между САЩ, Китай и Русия, но и за начина, по който ще бъде обсъждано бъдещето на Украйна и европейската сигурност.

Източници: bta.bg