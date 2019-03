Горя историческа църква в Париж ВИДЕО

Горя историческата църква „Сен Сюлпис“ в Париж. За щастие огънят е бил овладян бързо, съобщи в. „Паризиен“.

Няма пострадали в пожара. Огънят пламнал в ранния следобед, когато в храма е имало четирима човека.

Here's the footage!

Firefighter intervention in front of #SaintSulpice church in #Paris after an fire breaks outpic.twitter.com/nVJ7VyjtQ6