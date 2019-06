Скандал в Брюксел! Кой ще наследи Юнкер?

Деликатните преговори, водени на срещата на върха на ЕС за намиране на приемлив кандидат за председател на Европейската комисия, се провалиха и бе свикан кризисен Европейски съвет на 30 юни, съобщи Франс прес.

"Няма мнозинство за никой кандидат. Ще се съберем отново на 30 юни. Ще продължа консултациите", заяви председателят на Европейския съвет Доналд Туск след първия ден от срещата.

Слабите надежди за намиране на решение бяха попарени след разговор на Туск с френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Ангела Меркел.

"Вчера бях предпазлив оптимист. Днес съм повече предпазлив, отколкото оптимист", написа той в Twitter след разговора си с двамата лидери.

