ООН настоява за незабавен хуманитарен достъп до Газа

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова Израел да осигури безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ до ивицата Газа, където доставки от храни, лекарства и материали за подслон остават блокирани на граничните пропускателни пунктове. Това той заяви в публикация в социалната платформа X (бивш Twitter), предава БТА.

As the occupying power, Israel has unequivocal obligations under international law – including international humanitarian law and international human rights law.



Yet currently no humanitarian supplies can enter Gaza.



Meanwhile, at the crossing points, food, medicine and shelter… pic.twitter.com/HNKemUn1fi