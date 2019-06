Тръмп: Ким, хайде да се срещнем, ако видиш това съобщение!

Американският президент Доналд Тръмп предложи с туит на севернокорейския лидер Ким Чен Ун да се срещнат в Демилитаризираната зона, която разделя двете корейски държави, предадоха световните агенции.

Тръмп, който е в Осака за срещата на върха на Г-20, написа в Туитър: "След важните срещи, особено с китайския президент Си, ще замина от Япония за Южна Корея. Докато съм там, ако председателят Ким види това съобщение, аз бих искал да се срещна с него на границата/ДМЗ, просто за да му стисна ръка и да кажа "Здрасти".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обясни, че поканата му към севернокорейския лидер Ким Чен Ун да се срещне с него в Демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея, е импулсивно решение. "Просто ми хрумна тази сутрин", каза Тръмп в Осака. "Просто опипвах почвата, защото не знам къде се намира той точно сега, може да не е в Северна Корея. Ако председателят Ким иска да се срещнем, аз ще съм на границата. Изглежда, ние се погаждаме добре", посочи американският президент.

Ако не бях избран за президент, сега щяхме да сме във война със Северна Корея, похвали се Тръмп, Президентът добави, че ако действително се срещне с Ким, това вероятно ще бъде само за "две минути". От Пхенян обявиха, че предложението на Тръмп е "интересно", но не са получили още официална покана за такава среща.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!