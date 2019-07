Тръмп: Повече няма да работя с този

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че администрацията му повече няма да работи с британския посланик във Вашингтон сър Ким Дарък, сигнализирайки, че ще иска следващото британско правителство да замени посланика си в САЩ, предаде ДПА.

"Не познавам посланика, но той не е харесван нито добре (. . .) възприеман в САЩ. Повече няма да работим с него", заяви Тръмп с туит.

Американският държавен глава също така се възползва от възможността да разкритикува британския премиер Тереза Мей за справянето ѝ с Брекзит. Той повтори критиките, които отправяше към нея в миналото, макар да се въздържа от тях при неотдавнашното си държавно посещение в Обединеното кралство.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well....