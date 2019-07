8 г. след ядрената авария отвориха плаж до Фукушима

Отвориха плаж Китаидзуми до Фукушима осем години след ядрената авария, съобщава ДПА.

За първи път след бедствието през 2011 г. близо до ядрената електроцентрала "Фукушима 1" и сърфисти влязоха във водата.

Плажът Китаидзуми се намира на около 25 км от АЕЦ-а.

Beach in Fukushima Prefecture reopens for first time since 2011 disasters https://t.co/sDUfb0UdJb

— The Japan Times (@japantimes) July 20, 2019

Той е бил много популярен сред сърфистите преди бедствието и там са се провеждали национални и световни шампионати.

Припомняме, че през март 2011 г. силно земетресение причини цунами, което опустоши брега в префектурата Фукушима и предизвика изтичане в ядрената електроцентрала. Загинаха около 18 000 души.

Япония