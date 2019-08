Тръмп: Имаме по-добри оръжия от руските (ВИДЕО)

САЩ притежават подобни, но по-добри оръжия от провалилия се руски "Буревестник". Това заяви американският президент Доналд Тръмп.

Републиканецът коментира трагичния инцидент в руския Архангелск, който породи много спекулации, сред които и за опасно изтичане на радиация.

В съобщение в любимия Twitter Тръмп написа, че страната му е научила много от проведения злополучен тест.

САЩ притежават много по-напреднали и развити технологии, написа стопанинът на Белия дом.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!