Тръмп разхлаби леко примката около Китай

САЩ ще отложат планираното повишаване на митата върху внасяни от Китай стоки на стойност 250 милиарда долара за 15 октомври, написа в Тwitter президентът Доналд Тръмп, предадe ДПА.

Първоначално се планираше митата върху тези стоки да бъдат повишени от 25 на 30 на сто на 1 октомври. Решението беше взето по искане на китайския вицепремиер Лю Хъ и във връзка с факта, че на 1 октомври тази година Китайската народна република празнува 70-ия си юбилей, поясни Тръмп.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.