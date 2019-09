Селото с най-неприличното име се тревожи за климата

Активисти от малко австрийско селище с куриозно име отправиха призив за опазване на климата, съобщи ДПА. В намиращото се в провинция Горна Австрия село Fucking живеят само 100 души.

То обаче неведнъж е влизало в новините, тъй като пътните табели, обозначаващи началото и края му, редовно биват крадени от хора, впечатлени от името му. На немски то няма никакво значение, но звучи много изразително на английски. По принцип думата fucking на английски се използва, когато човек иска вулгарно да подчертае, че нещо е безобразно или гадно или просто за подсилващ ефект без превод.

Дузина местни жители закачиха картонени плакати с надпис на латиница под и над табелите с името на селището, така че да се получи изречението: "Because our climat is - Fucking - important" (в приблизителен превод "Защото нашият климат е действително важен!"). Модифицираните благодарение на плакатите табели се виждат на снимка, разпространена в "Туитър".

Седнали на ливада на края на селото, някои демонстранти носеха плакати с надписи: "Часовникът тиктака, нека побързаме" и "В един момент ще бъде твърде късно". "Табелата с името на града улавя сериозността на ситуацията както никоя друга в света", казват местни активисти на уебсайта си, предаде Dariknews.bg.

Австрия