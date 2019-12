Тръмп: Накарах съюзниците от НАТО да плащат повече

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че той е причината другите държави членки на НАТО да увеличават, докато родината му да намалява финансирането за алианса, предаде АР.

Агенцията отбелязва, че Тръмп отново обвини американските медии, че предлагат негативно тълкуване на постиженията му.

"Наложих страните от НАТО да плащат 530 милиарда долара годишно повече, а САЩ по-малко, и се прибрах, а в медиите за фалшиви новини, които ми се подиграха. Не мислех, че това е възможно!", написа Тръмп в любимия Twitter.

I got NATO countries to pay 530 Billion Dollars a year more, and the U.S. less, and came home to a Fake News Media that mocked me. Didn’t think that was possible!