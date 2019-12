Пхенян: Тръмп е безразсъден старец!

Северна Корея отново обиди американския президент Доналд Тръмп, като го нарече "безразсъден и непостоянен старец", след като той написа, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун иска да загърби специалните отношения между двамата и да повлияе на американските избори, като предприеме враждебни действия, предаде АР.

Високопоставен представител на Пхенян, Ким Йон Чхол, бивш преговарящ за ядрената програма на Пхенян, заяви в декларация, цитирана от официалната агенция КЦТА, че страната му няма да се огъне пред американския натиск, понеже няма какво да губи, и обвини администрацията на Тръмп, че се опитва да печели време преди изтичането на едногодишния краен срок, поставен от Ким Чен Ун пред Вашингтон да спаси от провал ядрените преговори.

В неделя Тръмп заяви в туит, че "Ким Чен Ун е прекалено умен и има прекалено много да губи, всъщност всичко, ако действа по враждебен начин. Северна Корея, под ръководството на Ким Чен Ун, има огромен икономически потенциал, но трябва да се денуклеаризира, както обеща".

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE