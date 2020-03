Още един съперник на Тръмп се отказа от битката

Сенатор Камала Харис от Калифорния се оттегли от състезанието за президентската номинация на Демократическата партия, като подкрепата си за бившия вицепрезидент Джо Байдън.

Тя съобщи за решението си в своя профил в Туитър.

"Джо Байдън служи на страната ни с достойнство, днес имаме нужда от него повече от всякога. Ще направя всичко по силите си, за да помогна той да бъде следващият президент на Съединените щати." - написа сенатор Харис в социалната мрежа.

.@JoeBiden has served our country with dignity and we need him now more than ever. I will do everything in my power to help elect him the President of the United States. pic.twitter.com/DbB2fGWpaa