Руската авиация унищожи най-големия самолет в света (ВИДЕО)

По непотвърдени съобщения най-големият самолет в света е унищожен. Могъщият Ан-225 е базиран на летище Хостомел в Украйна и вероятно е поразен при нахлуването на руските сили в страната.

Самолетът, регистриран като UR-82060, в момента е на летището, като последно е кацнал там на 5 февруари 2022 г. Антонов Ан-225, наричан Мрия /на украински - мечта/ е уникален с това, че от него е произведена само една бройка, а вторият самолет не е довършен.

Видеоклипове, които се разпространяват в Twitter, показват как руски хеликоптери започват голяма операция за въздушно нападение на летище Хостомел и кълба черен дим се издигат над земята.

Летище Хостомел е на около 25 км от Киев, като се предполага, че руските сили се стремят да го превземат, за да го ползват за доставка на тежко оборудване близо до столицата.

Interior ministry of Ukraine reports that Russia has seized control of Antonov International Airport in Hostomel after a large air assault operation with Mi-8 helicopters. The town is only 23km from Kyiv.#Ukraine #Russia

[Knish] pic.twitter.com/Lrw37MX9bu