Путин не е напускал бункера си, срещата му със стюардеси се оказа монтаж

Срещата на Владимир Путин със стюардеси и жени пилоти от летателния състав на руски авиокомпании се оказва монтирана. Според официалната информация от Русия, вчера президентът на страната се е срещнал с дамите, за да пие чай с тях и да ги успокои относно обстановката със забраната за полети, а също така и да каже някои свои мисли за войната, която отвори срещу Украйна, пише в. "СЕГА".

Оказва се обаче, че видеото е монтирано и Путин не е присъствал в помещението, в което са събрани дамите, а образът му е наставен след това. За да докажат това, видеоразработчици направиха клип с акценти от "срещата" на руския президент, като показаха някои пропуснати детайли от монтажистите, които сочат, че видеото е наставяно.

⚡️Zelensky is already laughing at Putin



Vladimir Putin for the first time in a long time got out of the bunker and went to the people. At least, Kremlin pool wanted to convince us of this. But, as they say, Stirlitz has never been so close to failure... pic.twitter.com/pbixU9pv3k