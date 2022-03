Борел: Това е отвратително военно престъпление

Руският обстрел на детска болница в Украйна е "отвратително военно престъпление", заяви днес ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел във връзка с атаката срещу лечебно заведение в Мариупол, при което загинаха трима души, сред които едно дете, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Мариупол е обсаден. Руският обстрел на болница, в която има родилно отделение, е отвратително военно престъпление", написа Борел в "Туитър". "Въздушните атаки срещу жилищни квартали и блокирането на конвоите с помощ (пътуващи към града) от руските сили трябва да бъдат незабавно прекратени", каза още Борел, като припомни, че е необходимо незабавно да бъдат организирани хуманитарни коридори.

При руския обстрел на лечебното заведение бяха ранени 17 души, съобщи кметството на Мариупол. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че сградата е била използвана като база от украинския националистически батальон "Азов". "Този родилен дом от дълго време е под контрола на "Азов" и други екстремисти. Всички жени, настанени по леглата, всички медицински сестри и целият персонал на лечебното заведение са го напуснали", каза Лавров след днешните преговори с украинския външен министър Дмитро Кулеба в Турция.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k