Кадиров твърди, че се бие в Мариупол, но качи снимка от бензиностанция в Русия

Чеченският лидер Рамзан Кадиров се опитва да си създаде имидж на страховит воин, който се бие срещу „нацистите“ в Украйна. Този имидж се оказа обаче само в социалните мрежи. В действителност Кадиров не смее да излезе от Русия.

Преди да предприеме пълномащабна офанзива срещу Украйна, Рамзан Кадиров призова Москва да „си върне обратно“ Украйна и „да я освободи“. Британското издание The Telegraph хвана Кадиров в огромна лъжа, която обори имиджа му на безстрашен войник, готов да умре за Русия във войната срещу Украйна.

Рамзан Кадиров се снима пред бензиностанция, твърдейки, че е в Мариупол, за да „освободи“ града. Надписът на бензиностанцията „Пулсар“ обаче принадлежи на руската енергийна компания „Роснефт“, която няма бензиностанции на украинска земя. За втори път Кадиров допуска гаф по този начин – преди това твърдеше, че е в Киев, докато всъщност е в Грозни. Кадиров отчаяно се опитва да накара хората да мислят, че се бие в Украйна. Кадиров отчаяно се опитва да накара хората да мислят, че се бие в Украйна. За момента води война само на клавиатурата.

The head of Chechnya republic Kadyrov desperately wants people to think he is fighting in #Ukraine. First, he lied about being near #Kyiv when he was seen in Chechnya. Now he says is in Mariupol and posts this picture, not realizing, but there are no Rosneft stations in Ukraine. pic.twitter.com/8HaaePM9Vx