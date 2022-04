Убийците искат да прикрият следите си: в Мариупол вече има руски мобилни крематориуми

Руската армия изпрати в украинския град Мариупол мобилни крематориуми, за да унищожи доказателства за ужасяващите военни престъпления, които извършва там.

На 24 февруари Русия предприе пълномащабна военна агресия срещу Украйна, като град Мариупол е една от основните мишени на нашествениците заради стратегическото си разположение. До момента се смята, че жертвите в града са около 5000. Хиляди цивилни продължават да са в капан в обсадения град, защото Русия отказва да допусне евакуация.

Катастрофални са последиците от руската агресия, в Мариупол няма сграда, която да не е била ударена от руските сили. Вече е създадена и специална бригада за почистване на следите от военните престъпления. Разположени са мобилни крематориуми в града. Дейността им се контролира пряко от Константин Иващенко. В продължение на години той и неговите сътрудници многократно се опитваха да завземат властта, но в крайна сметка успява само да стане директор на крематориума в Мариупол.

Mobile crematoria in #Mariupol



Mayor of Mariupol Vadim Boychenko said today that #Russian mobile crematoria have started operating in the city.



According to him, tens of thousands of people could have died in Mariupol and the cremation, "covering up the traces of crimes". pic.twitter.com/mVj6dC3xK4