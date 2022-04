Параноя тресе Путин, страхува се дори от собствените си гвардейци

Параноя тресе президента на Руската федерация Владимир Путин, който вече няма доверие дори на собствените си гвардейци. Това се видя на погребението на Владимир Жириновски, който през 2014 година заяви, че „българите трябва да ни пълзят в краката“.

На траурната церемония в Москва Путин отиде да се сбогува със своя приятел, починал на 6 април на 75-годишна възраст. На погребалната церемония до ковчега на починалия Владимир Жириновски имаше почетен караул. Не и при влизането на Владимир Путин обаче. По необясними причини гвардейците не бяга до ковчега, когато президентът поднесе цветя и каза последно сбогом на Жириновски.

Когато премиерът Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев поднасяха цвета, почетният караул бе на мястото си. В уравнението се пита къде са били гвардейците при влизането на Путин в сградата? До тоалетна, или просто са получили нареждане да не доближават президента? Кремъл обясни отсъствието на гвардейците с това, че „Путин просто пристигна по-рано на траурната церемония“.

Президентът на РФ започна непредизвикана пълномащабна война срещу Украйна на 24 февруари и оттогава неговата параноя се засили още повече. През последните години Путин ограничи драстично кръга около себе си и е заобиколен само от хора, които подобно на него страдат от параноята, че Русия е заобиколена от врагове и някой иска да я унищожи. От началото на инвазията в Украйна Путин се е изолирал в бункера си и не смее да си покаже носа навън. Той е наложил тотална цензура във федерацията за случващото се в Украйна, а всеки свободен гражданин, дръзнал да се противопостави на решението му да започне тази война, влиза в затвора.

Putin is paranoid. Had the guards removed when he went to say his goodbyes to fascist Zhirinovsky https://t.co/LBd55m31ve