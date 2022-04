Полски фенове поздравиха Путин

Фенове на полския футболен отбор Легия (Варшава) обесиха руския президент Владимир Путин в своята хореография по време на мач срещу Лех (Познан).

Запалянковците на най-успешния отбор в полския футбол показаха Путин с въже около врата и тениска на Спартак (Москва). Ултрасите на Лех и Спартак поддържат близки отношения.

Именно Полша е страната в Европа, приела най-голям брой украински бежанци, избягали от родината си заради руската военна агресия на 24 февруари. По последни данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците Полша е приела 2,6 милиона украински бежанци до момента.

"Ruska kurwa" and a huge banner with #Putin in a noose



In such an atmosphere today match between #Poznań "Lech" and #Warsaw "Legia" was held. pic.twitter.com/X0QVVJU71x