Нови доказателства: руски войници са екзекутирали мъже в Буча

Разследване на „Ню Йорк Таймс“ разкрива нови доказателства за ужасяващите престъпления, извършени от руската окупаторска армия в Буча в Украйна. Градът се превърна в нарицателно за клането и убийството на цивилни без никаква причина от страна на руската армия.

Град Буча, намиращ се близо до столицата Киев, беше временно окупиран от руската армия след нейната инвазия на 24 февруари. Преди руските войски да бъдат разгромени от украинските, те избиваха цивилни, чиито тела лежаха дни наред на улицата. Най-новото доказателство за военните престъпления на Русия в Украйна е заснето от охранителна камера на 4 март.

„Ню Йорк Таймс“ публикува кадрите, на които се вижда как колона от 9 украински заложници преминава улицата, докато руски войник е насочил оръжие срещу тях. Някои от заложниците са с ръце на главата. Секунди по-късно са екзекутирани. Телата им са захвърлени във вътрешния двор на сграда на улица „Яблунска“ 144. Осем свидетели потвърждават как руските войници са отвели пленниците си до намираща се наблизо сграда, която са превърнали във временна импровизирана база, и секунди по-късно са се чули изстрели. Пленниците така и не се завръщат.

Видео, заснето с дрон на следващия ден, е и нагледно доказателство за свидетелските разкази. На него се виждат мъртвите тела на земята, а на метри от тях има превозни средства с отличителните знаци на руската армия. Снимки на телата на екзекутираните мъже, някои от които са с вързани зад гърба ръце, получиха световно внимание, след като украинската армия си върна град Буча. Москва, по стара своя традиция, отрича да има нещо общо с тези военни престъпления и твърди, че са „провокация и фалшификат“.

Но разследването на „Ню Йорк Таймс“ доказва, че руските войници умишлено са извършили това и други военни престъпления в Буча. В град Буча, намиращ се близо до украинската столица, са били изпратени два десантни полка руски парашутисти (104-ти и 234-ти полкове). Различни доказателства сочат, че именно те са били в сградата, когато са екзекутирани украинските мъже. От началото на пълномащабната война на 24 февруари украинските власти са събрали доказателства за близо 12 000 военни престъпления, извършени от руските окупаторски сили. Убити са 3668 цивилни, сред които и 245 деца. Руската армия безразборно атакува цивилни сгради, изнасилва деца и жени и убива невъоръжени граждани.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6