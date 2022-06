Скандал! Главният равин на Москва напусна Русия след натиск да подкрепи войната в Украйна

Главният равин на Москва Пинхас Голдшмит е напуснал Русия, след като властите поискаха да подкрепи публично в Украйна. Това съобщава "Медиазона" с позоваване на снахата на равина, журналистката Авитал Чижик-Голдшмит.

Според снахата Голдшмид, заедно със съпругата си Дара, е отлетял първо за Унгария, за да събира средства в помощ на украинските бежанци, а по-късно семейството е заминало за Израел, тъй като бащата на равина е влязъл в болница в Йерусалим.

Чижик-Голдшмит публикува снимка на френски вестник, в която се казва, че Голдшмит е напуснал Русия в началото на май. На поста главен равин на Москва е бил сменен от Давид Юшуваев.

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, have been put under pressure by authorities to publicly support the 'special operation' in Ukraine — and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ