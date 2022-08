В Русия отпразнуваха деня на флота си с плакат на американски самолетоносач

Денят на военноморския флот на Руската федерация беше отбелязан по традиция със събития в цялата страна. Президентът Владимир Путин представи нова доктрина, според която основна задача ще е „усъвършенстването и укрепването на силите на Черноморския флот“.

В град Тюмен, административен център на Тюменска област, „безаналоговите“ въоръжени сили на Русия бяха представени в най-добра светлина. В града разлепиха плакати по случай Деня на военноморския флот, но със снимка на американския самолетоносач USS „Джордж Буш“.

Още новини от Украйна

„С днем военно-морского флота!“, гласи надписът, а под него гордо плава американският самолетоносач. Руските въоръжени сили вероятно мечтаят някой ден да имат подобен самолетоносач. Единственият руски „безаналогов“ самолетоносач „Адмирал Кузнецов“ се славеше със своя пушек, сравняван с вулканични изригвания.

Руското башкирско издание „Бакалински зори“ пък публикува статия с поздравление за Деня на флота, но със снимка на потопения крайцер „Москва“. Флагманът на руския Черноморски флот вече е част от подводното културно наследство на Украйна, след като беше потопен в хода на пълномащабната война, започната от Русия непредизвикано на 24 февруари.

In #Tyumen , #Russia , the local authorities put up posters celebrating the Russian Navy Day. Yet the posters feature USS George H.W. Bush aircraft carrier of the #US Navy: pic.twitter.com/AFzcUfo03C

Ruzzians moment. The congratulation poster due to russian navy day. The carrier you can see in the middle is USS George H.W. Bush (CVN-77) Nimitz class. Seems like they're too embarassed to show their incapable, incomplete and stolen "Admiral Kuznetsov" lmfao pic.twitter.com/NY4BogA68h