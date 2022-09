Украйна за първи път е свалила ирански дрон

Украинските военни за първи път днес заявиха, че са се сблъскали на бойното поле с дрон самоубиец, доставен от Иран и използван от Русия, което показва задълбочаването на връзките между Москва и Техеран в момент, когато ядреното споразумение на Ислямската република със световните сили виси на косъм, съобщи Асошиейтед прес.

Американското разузнаване публично предупреди още през юли, че Техеран планира да изпрати стотици от дроновете, които могат да носят бомби, на Русия, за да я подпомогне във войната ѝ в Украйна. Въпреки че първоначално Иран отричаше, през последните дни ръководителят на неговия Корпус на гвардейците на ислямската революция се похвали, че въоръжава водещите световни сили.

Украински военен служител, както и проукраински уебсайт, тясно свързан с армията, публикуваха снимки на останките от дрона. Той приличаше на триъгълния дрон, използван от Иран, известен като "Шахед"( "Свидетел" на фарси). Както военният служител, така и уебсайтът твърдят, че украинските войски са свалили дрона близо до Купянск по време офанзивата на Киев, която проби руските линии около Харков на източния фронт.

Снимката подсказва, че дронът "Шахед" е бил свален от украинските сили и не се е взривил при удара, както е било предвидено, въпреки че Киев не разпространи веднага друга информация. Надписът върху дрона го идентифицира като "М214 Геран-2", което не съответства на известно до момента руско оръжие. Мисията на Иран към ООН не отговори веднага на молбата за коментар на случилото се.

