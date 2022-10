Рамзан Кадиров - верен на Путин, но и на Лагерфелд

Рамзан Кадиров е известен като верен съюзник на руския президент Владимир Путин и дори нарича самия себе си негов "пехотинец". Преди няколко десетилетия той бе предан не на Русия, а на Чечения и бе част от ислямските сепаратисти, които в началото на 90-те години на миналия век искаха независимост от СССР. След втората чеченска война обаче се отказа от тях и заедно с баща си Ахмат Кадиров премина на страната на Москва. През 2003-а година бащата стана президент на Чечения, а синът бе назначен за шеф на службите за сигурност.

Оттогава насам Рамзан Кадиров контролира милиция от проруски настроени чеченци, т.нар. "кадировци", ангажирани с неутрализирането на всички видове сепаратистки елементи. Предполага се, че тази милиция е извършила множество нарушения на правата на човека - от отвличания до изтезания и убийства. Твърди се, че Рамзан Кадиров лично е участвал в някои от престъпленията, а "кадировците" са отвличали и бизнесмени, които са изнудвали.

Възходът към властта

След смъртта на Ахмат Кадиров при терористичен акт през май 2004-а година неговият син няма как да го наследи незабавно на поста, но през 2007-а навършва необходимата възраст от 30 години и Путин го назначава за президент на Чечения. На поста е и до днес и управлява с железен юмрук.

Всеки, възприеман като критик на властите, рискува арест, преследване и присъда по фалшиви обвинения, отвличане или дори смърт. Дисиденти, правозащитници, журналисти и блогъри, както и техните семейства, са в сериозна опасност. В своя глобален доклад от 2022-а година Хюман Райтс Уоч пише: "Рамзан Кадиров продължава безмилостно да смазва всички форми на несъгласие".

Лоялността му към Путин е безгранична

Путин разчита на Кадиров да поддържа стабилността в севернокавказката република и да потиска размириците още в зародиш. Чеченският лидер е дал обещание да "изпълнява всяка военна заповед на върховния главнокомандващ на Русия Владимир Путин". Заради безупречната си лоялност Кадиров се радва на значителни свободи - не се притеснява например да критикува висшето ръководство на Русия за неотдавнашните военни неуспехи и дори призова за използването на тактически ядрени оръжия.

Чеченците от години се сражават съвместно с проруските сепаратисти в Източна Украйна, но едва в края на февруари 2022-а Кадиров официално обяви, че изпраща свои войници на бойното поле. През март той каза, че чеченските бойци в Украйна са около 1000, но броят им не може да бъде потвърден по независим начин.

Силите на Кадиров са известни и с безпощадността си на бойното поле, и с уменията си в социалните мрежи, където се хвалят с успехите си в Украйна. Много експерти смятат, че това е режисирана пропаганда и поставят под съмнение бойната им ефективност, макар чеченски войници да участваха в бруталната обсада и в превземането на Мариупол.

Кадиров през цялото време остава твърд поддръжник на войната срещу Украйна и дори обеща да изпрати на фронта собствените си синове, които са тийнейджъри. Неотдавна руският президент го повиши в чин генерал-полковник точно за рождения му ден - очевидно "пехотинецът" на Путин продължава да се изкачва в йерархията.

Ценител на лукса

В личния си живот 46-годишният чеченски лидер привлича вниманието с предпочитанията си към луксозни стоки, пише германският t-online. Той разполага с боксова круша, създадена от Карл Лагерфелд за марката "Луи Вюитон", която може да се види на снимки от кабинета му. Спортният комплект, който включва и боксови ръкавици, и шкафче, струва 178 000 евро в лимитираното си издание. Възможно е все пак Кадиров да е купил по-малката, масова и евтина версия, чиято цена е малко под 3500 евро, уточнява t-online. Бойните ботуши "Прада" на чеченския лидер пък са на стойност 1250 евро.

Кадиров има и афинитет към недвижимите имоти. Не е известно точно колко къщи, апартаменти и имоти притежава, но се знае, че е построил имение в родното си село на името на майка си, а в столицата Грозни разполага с поне три луксозни имота. Смята се, че в единия от тях има дори летище и военен полигон.

Медиите твърдят, че двете съпруги на Кадиров притежават недвижими имоти на стойност над осем милиона евро, сред които и три апартамента в Москва. На името на благотворителната фондация на чеченския лидер се водят и други собствености като рехабилитационен център, училище и джамия. Кадиров притежава и луксозно имение на стойност седем милиона евро в Дубай, разкри миналата година "Украинска правда". За една година той е летял 14 пъти до Дубай с частен самолет на стойност 80 милиона евро, твърди още изданието. На борда имало дори библиотека.

