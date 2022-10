Путин награди и помилва брутален убиец

В Руската федерация за пореден път се стигна до абсурд – убиец, освободен от затвора, за да се бие в Украйна, се върна в родината си с ампутиран крак и дори беше награден от режима на Владимир Путин.

Историята на Станислав Богданов (на снимката) не е прецедент, а вече е често срещано явление в Русия, след като на 21 септември Путин обяви „частична“ военна мобилизация, която в действителност обаче не е частична. Заради огромните загуби, които търпи руският агресор в Украйна, Путин изпраща все повече пушечно месо на фронта, включително от затворите.

Много затворници са мобилизирани да се бият в Украйна с обещанието да ги помилват. През 2013 година Станислав Богданов, с богато криминално минало по това време, убива по особено брутален начин съдия с помощта на дъмбел. Получава присъда от 23 години за убийство с особена жестокост и грабеж.

Тази година, след излежаване на близо половината от присъдата си, убиецът получава оферта от руската власт – да бъде изпратен като пушечно месо в Украйна, която приема. Там губи крака си и е изпратен обратно в Русия, където дори получава медал за храброст. След началото на пълномащабната непредизвикана война срещу Украйна режимът на Путин награждава мнозина военнопрестъпници, които са изнасилвали деца и жени в Украйна и са убивали невъоръжени цивилни.

Сега Станислав Богданов е свободен гражданин на Руската федерация и може свободно да се разхожда по улиците ѝ, макар и трудно, защото като спомен от „спецоперацията в Украйна“ ще му остане загубата на единия крак. А Русия ще продължи да изумява цивилизования свят – убийци ще помилват и награждават други убийци, и то пред камерите.

It's so easy in #Russia that a prisoner becomes not only a free man, but also a proud owner of the medal "For Courage".



Do the Russians understand that these people are returning back to society? pic.twitter.com/LewhRiai8x