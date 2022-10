Украйна: Военното поражение на руските терористи е неизбежно

Украинският министър на отбраната Олексий Резников заяви, че военното поражение на руските терористи, които на 24 февруари започнаха пълномащабна непредизвикана война срещу Украйна, е неизбежно.

„Използвайки стотици високоточни ракети срещу цивилни обекти на Украйна, държавата-агресор намалява способността си да поразява военни цели. Изводите са два: военното поражение на Русия е неизбежно, и Русия е терористична държава“, заяви Резников.

Руските терористи продължават да извършват военни престъпления срещу цивилното население на Украйна, като до момента има събрани доказателства за 40 000, включително убийството на 423 деца. Режимът на Владимир Путин лъже цинично, че в Украйна атакува само военни цели от стратегическо значение.

По случай 14 октомври, Денят на защитниците на Украйна, президентът Володимир Зеленски каза: „Благодарим на всички, които се бориха за Украйна в миналото. И на всички, които сега се борят за нея. На всички, които спечелиха тогава. И на всички, които със сигурност ще спечелят сега. Ще победим така, че да увенчаем с успех борбата на много поколения от нашия народ. Хората, които винаги са искали най-много едно – свободата. За себе си. И за техните деца. Честит ден на защитниците на Украйна!“

Във видеообръщение Зеленски благодари на украинските войници за това, че защитават родината си. Той изтъкна, че всичко, което е било отнето на Украйна, ще бъде върнато, и че нито един войник няма да бъде оставен в плен. "Изглежда, че сегашният враг е събирателен образ на всички врагове на нашата държавност, с които сме се сблъсквали в миналото", изтъкна украинският президент. "С победата над врага ще дадем отговора си на всички, които са нахлували на земята ни. Това ще бъде победа за целия наш народ. Това ще бъде победа за Въоръжените сили на Украйна", категоричен бе Зеленски.

