Путин говори за мокрите си сънища (ВИДЕО)

Президентът на Руската федерация Владимир Путин отново привлече вниманието на психиатрите по света след свое изказване, че страната му произвежда три пъти повече ПВО ракети от Съединените американски щати.

Путин каза, че руският военнопромишлен комплекс е ненадминат по производство в сравнение с другите държави по света. Президентът на РФ не обясни защо тогава руската армия моли Иран и Северна Корея за военна помощ.

„Безаналоговата“ руска армия вече 330 дни се опитва да достигне украинската столица Киев, но без резултат. Руският президент Владимир Путин заяви, че мощният военнопромишлен комплекс на страната е увеличил производството си и че това е една от основните причини, поради които Русия ще надделее над Украйна.

Путин каза това пред работници от завод в Санкт Петербург, в който се произвеждат системи за противовъздушна отбрана. Той отбеляза, че руските оръжейни компании произвеждат приблизително същия брой противовъздушни ракети, какъвто всички останали страни в света взети заедно

🤡 Putin again spoke about his wet dreams, which are far from reality



Speaking to the missile factory workers, the bunker dreamer stated that they produce 3 times more air defense missiles per year than the United States and more than all defense manufacturers in the world. pic.twitter.com/qmUmlYUo1D