Хаос и сблъсъци в сръбския парламент, тръгнаха да бият Вучич

Пълен хаос настана в сръбския парламент днес следобед, когато привърженици на опозицията, водени от десните партии Двери и Заветници, се насочиха към президента на Сърбия Александър Вучич, съобщават сръбските медии, цитирани от БТА.

Със скандиране "предателство, предателство", "сърцето на Косово принадлежи на Сърбия", те се отправиха към мястото, на което седеше президентът. В същото време станаха и членовете на правителството, които също се отправиха към президента. Стигна се до сблъсъци между управляващи и опозиция, които продължиха около 15 минути, след което се намеси охраната.

Президентът Вучич отиде в парламента, за да представи основите на бъдещата политика на страната и плана за решаване на най-важните въпроси. Мнозинството го посрещна с продължителни аплодисменти и възгласи, като единствения президент в историята на Сърбия, дошъл на дебати за Косово в Скупщината.

"За мен Конституцията на Сърбия е Светото писание, знам какво трябва да направя! Между оставането си на власт и Сърбия ще избера Сърбия", каза президентът в залата, където представи доклада за преговорния процес с Косово. В доклада си от 10 точки той представи основите на бъдещата си политика и напомни, че днес ще се бори за Сърбия, както го е правил през последните 11 години. Той посочи, че не може да разкрие френско-германския план за Косово, но добави, че това ще представлява най-лошото, което предстои за Сърбия, подчертавайки, че няма какво да крие. Вучич изброи три неща, които не е поставял под условие, но повтори, че нищо не е подписвал.

🇷🇸Serbia's parliament got into a fight over Kosovo after President Vucic accepted the principle of the Franco-German Proposal.pic.twitter.com/bhQAZiOPZ5