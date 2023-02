На вдовиците на загиналите руски войници започнаха да им раздават палта

Не само "Лади": на вдовиците на загиналите в "специалната военна операция" започнаха да им раздават палта от естествен косъм (очевидно носени). За подаръците съобщи колегата на Гиркин Евгений Скрипник.

Вижте само щастливото лице на вдовицата. Въпреки че можем да я разберем: в крайна сметка можеше да са картофи или дърва за огрев...

Още новини от Украйна

Духовност…

Източник: Информаційний спротив

#Russia: Widows of Russian soldiers killed in #Ukraine are quite ecstatic to have been gifted used coats. pic.twitter.com/v79dKEiTpW