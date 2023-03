Украйна: Путин може да не е жив, пратиха негов двойник в Мариупол

От Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна не изключват в Мариупол да е бил изпратен двойник на руския президент Владимир Путин.

Това каза Андрей Юсов, представител на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната, цитиран от агенция УНИАН.

„Нямаме доказателства, че този човек, който дойде в Мариупол, е Путин. В тези кадри наистина е заснет човек, който прилича на Владимир Путин. Сега има дискусии дали самият Путин наистина е жив. Ако е жив, виждаме го да се среща на дълга маса, а едната му ръка да трепери", каза той. Според Юсов във видеото човекуъ, който се разхожда из Мариупол нощно време, общува с жителите свободно и няма признаци на треперене.

"Ясно е, че руската пропаганда знае как да организира различни инсценировки. Но не сме получили никакви доказателства, че Владимир Путин е бил в Мариупол", добави Юсов. Според него Русия трябва да имитира подобна "хиперактивност" на президента на Руската федерация на фона на задълбочаване на неговата изолация и делегитимация.

На 19 март Кремъл съобщи, че Владимир Путин е пристигнал във временно окупирания Мариупол, който руските нашественици почти са унищожили. Руските пропагандисти показаха видео, в което се твърди, че диктаторът посещава един от жилищните комплекси, разговаря с жителите на града и "отива на гости" на едно от семействата. Както може да видите на следващите снимки, всички „случайни цивилни“ всъщност са добре подбрани агенти на службите.

The "local residents" meeting with Putin in temporarily occupied Mariupol. As expected, most of them (if not all) are the Federal Protective Service (FSO) officers.@revishvilig pic.twitter.com/8LX5YnHe3R